Скандального российского рэпера Пашу Техника убили? Его бывшая жена назвала имя виновного

Рэпер умер в Таиланде в пятницу, 4 апреля

Российского рэпера Пашу Техника, который умер от передозировки наркотическими средствами в Таиланде 4 апреля 2025 года, могли убить. Бывшая жена исполнителя Ева Карицкая высказалась, что виновным в смерти рэпера может быть некий тайский наркодилер Эдик.

Как пишут российские СМИ, по словам Евы Карицкой, именно этот Эдик "напоил Пашу кодеином и кетамином, зная, что Паша закодирован от опиатов".

Отметим, что о смерти Паши Техника стало известно в пятницу, 4 апреля. В российских телеграм-пабликах появились сообщения о том, что скандальный рэпер был госпитализирован в тайскую больницу 27 марта в крайне тяжелом состоянии.

Врачи выявили у него пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и повреждение почек. На следующий день у него также отказали легкие и начались проблемы с сердцем, тогда его подключили к аппарату ИВЛ.

Больше недели Паша Техник был в критическом состоянии, из-за инфекции он впал в кому и нуждался в дорогой операции. Уже 4 апреля его отключили от аппарата ИВЛ, вероятно из-за того, что шансов выжить у него не было.

Отметим, что Паша Техник прославился своими матерными песнями и имел скандальную репутацию. К тому же он был наркозависимым с подросткового возраста, несколько раз проходил лечение, но все равно возвращался к наркотикам. На момент смерти ему было всего 40 лет.

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