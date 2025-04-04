Скандальный российский рэпер Паша Техник скончался в Таиланде. Что он говорил об Украине и войне (фото)

Почти неделю был в коме

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев — настоящее имя) скончался в Таиланде 4 апреля. Накануне его госпитализировали из-за отравления, предположительно вызванного наркотиками.

Об этом сообщила бывшая супруга рэпера Ева Карицкая. Еще 27 марта Павла врачи ввели в искусственную кому, он находился в реанимации.

"Царство небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", — написала Карицкая.

Известно, что рэпер умер в возрасте 40 лет в больнице на острове Пхукет в Таиланде. Врачи констатировали смерть после отключения от аппарата жизнеобеспечения.

После госпитализации Паши Техника 27 марта врачи диагностировали у него пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и повреждение почек. На следующий день у него отказали легкие и начались проблемы с сердцем, тогда его подключили к аппарату ИВЛ.

Паша Техник

В росСМИ несколько раз всплывала информация о смерти рэпера, но близкие и менеджеры не подтверждали ее. На протяжении почти недели рэпер имел критическое состояние здоровья и нуждался в операции за 60 тысяч долларов.

По данным врачей, рэпер впал в кому из-за инфекции. Если же информация об отключении от аппарата ИВЛ правдива, вероятнее всего медики приняли такое решение из-за необратимого повреждения мозга или его отмирания.

Кто такой Паша Техник и что говорил об Украине

Паша Техник — скандальный российский рэпер, известный своим эпатажным поведением. У него с 14 лет были проблемы с наркотиками, несколько раз лечился в рехабе от зависимости, но каждый раз возвращался к ней. В 2022 году рэпер уже был в коме из-за передозировки наркотиками, тогда врачам удалось его спасти.

Российский рэпер известен своими скандальными выходками и использованием в песнях нецензурной лексики. Паша Техник отсидел в тюрьме пять лет за хранение и распространение наркотиков.

Паша Техник

Об Украине и войне рэпер почти не высказывался. Однако в интервью 2024 года он обсуждал возможность участия в войне, ведь предпочитал "защищать Россию", несмотря на отъезд многих его знакомых в другие страны. Паша Техник неоднократно саркастически высказывался о главе России Владимире Путине и его режиме.

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