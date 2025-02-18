В России в один день загадочно умерли два футболиста одной команды

Игроки скончались во сне

В Верхней Пышме (Свердловская область, РФ) скончались два футболиста команды "ПОЗ-Прогресс" Ян Журавлев и Данил Хилобок. Игроки выступали в чемпионате Екатеринбурга среди любительских команд.

О смерти футболистов сообщили в официальной группе команды в ВК. Похоронят Журавлева и Хилобока на родине 19 и 20 февраля соответственно.

"Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе", — гласит сообщение от ФК "ПОЗ-Прогресс".

По информации местных СМИ, оба футболиста умерли 15 февраля из-за остановки сердца во сне. Накануне 33-летний Хилобок принимал участие в игре в спортивном комплексе "Калининец", а 32-летний Журавлев пропустил матч.

Верхняя Пышма на карте РФ

Родственники отказываются обсуждать версию о возможном приеме погибшими психотропных веществ. Следственный комитет начал проверку после гибели двух игроков любительского клуба.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер вратарь любительской команды Эдсон Лопес. Кипер отбил пенальти грудью, после чего скончался в больнице. Кроме того, в декабре 2024 года не стало украинского футболиста, бывшего полузащитника "Вереса" Владислава Семенчука, который погиб в страшной ДТП.