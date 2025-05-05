Как устроена ПВО вокруг путинского логова и смогут ли украинские дроны долететь до столицы России

РФ усиливает систему противовоздушной обороны столицы, превращая её в настоящий укреплённый бастион

Российская столица Москва уже неоднократно прочувствовала на себе удары украинских дронов за время полномасштабной войны в Украине, а потому ее пытаются всеми силами защитить средствами ПВО. В том числе, тщательно защитить пытаются "логово" президента Владимира Путина — Кремль.

"Телеграф" решил выяснить, как устроена схема противовоздушной обороны вокруг Москвы. Отметим, что в данном материале мы ссылаемся на информацию, которая появлялась в открытых источниках за время большой войны.

Башни ПВО

В 2023 году телеканал "Россия 1" показал телесюжет, в котором рассказал о стационарных башнях ПВО. Часть из них создается вокруг резиденции Путина.

Интересным моментом можно назвать то, что на башнях установлены не зенитные пушки, а мобильные зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

Башня из ЗРК "Панцирь-С1" на ней / скриншот УНИАН

Таким образом ЗРК полностью теряет мобильность, которая является его важной характеристикой.

В январе 2023 года "Панцирь" был замечен на крыше МВД.

OSINT-аналитик под ником Evergreen Intel публикует карты, на которых видны круги, что дальность ЗРК (круги на картах) почти перекрывают друг друга. Кремль попадает под перекрытие обоих диапазонов.

ПВО выстроена кольцом вокруг Москвы

Как отмечает издание Defense Express, такие стационарные позиции ПВО вокруг Москвы идейно напоминают башни ПВО Flakturm, которые нацисты строили в своих главных городах во время Второй мировой войны.

Зенитная башня Flakturm / Фото: wikipedia.org

Как ПВО стягивают на парад "победобесия"

Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале пишет, что Россия стянула 280 единиц ПВО на парад 9 мая. Ради этого, как он говорит, в Москву были опрокинуты дополнительные системы ПВО из регионов — в частности из Казани и Грозного.

Вся ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов:

Первый эшелон – обнаружение. Для этого работает радиолокационная станция "Дон-2Н". Вокруг москвы работают мобильные РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".

Второй – для перехвата стратегических угроз.

Третий – ПВО большой дальности.

С-400 прикрывают подходы на расстоянии до 400 км.

Четвертое – ближний бой. Системы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" стоят не только в Подмосковье, но и в Москве на крышах зданий, на мобильных платформах.

Стоит ли России бояться атаки на 9 мая

Авиаэксперт Валерий Романенко сказал "Телеграфу", что если речь идет о технических возможностях удара, то мы можем это сделать. Украина имеет соответствующее вооружение, чтобы совершить атаку. Однако следует учесть, что это лишь техническая часть вопроса. А с политической точки зрения — это риск.

— Беспилотники "Лютый" легко долетают до Москвы, "Бобры" — тоже, еще несколько типов как минимум отвлекут внимание ПВО — прокомментировал он. При этом эксперт считает, что удары по Москве в момент парада маловероятны. А вот за час-два до него по войскам, места сосредоточения которых для участия в параде хорошо известны — почему бы и нет? По регионам — это само собой, самопровозглашенное "прекращение огня" с нами не согласовывали.

К тому же он подчеркнул, что на параде будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. При этом, интересный факт — даже учитывая то, что китайский лидер отправится на парад на 9 мая в Москву, Путин, вероятно, будет принимать участие в нем по видеосвязи. Информацию об этом публиковали СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова. Хотя в таком случае самому Путину ничего бы не грозило.

— Там срабатывают связи не военные. Там чисто политическая тема. То есть, Си нужно сильно "нагнуть" Путина, чтобы показать, кто хозяин. Путин сейчас фигура полностью зависимая от союзников, без китайских поставок беспилотников и электроники, станков и северокорейских снарядов долго продолжать войну не сможет — подытожил Романенко.

Как дроны кошмарили Кремль

В ночь на 3 мая 2023 года Кремль в Москве был атакован двумя дронами. Позже в сети было опубликовано первое видео удара, а затем появилось видео с другого ракурса.

В России сразу же обвинили в атаке Киев, но в Офисе президента Украины заявили, что мы не бьем по чужим странам, а занимаемся освобождением собственных территорий.

Затем в России нашли "виновных" в атаке снова. Там заявили, что за "атакой Киева стоит Вашингтон", а все попытки США откреститься от атаки украинских беспилотников — смехотворны.

Удары по Кремлю. Скриншот

Удары по Кремлю. Скриншот

Удары по Кремлю. Коллаж

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Московская область ночью 5 мая оказалась под атакой ударных беспилотников. Россияне жалуются на сильные взрывы в районе Подмосковья, паникуют также жители непосредственно российской столицы.