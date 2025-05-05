Репетиция перед 9 мая? Москва паникует из-за атаки дронов, введен план "Ковер"

Россияне вынуждены были ввести план "Ковёр" в международном аэропорту "Внуково" неподалеку от Москвы

Московская область ночью 5 мая оказалась под атакой ударных беспилотников. Россияне жалуются на сильные взрывы в районе Подмосковья, паникуют также жители непосредственно российской столицы.

Об атаке беспилотников написали российские информационные каналы – по их данным, были зафиксированы звуки пролета дронов в Подмосковье, взрывы и работа российской противовоздушной обороны в Подольске. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что якобы была отбита атака четырех БПЛА.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Также россияне вынуждены были ввести план "Ковёр" в международном аэропорту "Внуково" неподалеку от Москвы. Это означало, что в воздушном пространстве на территории аэропорта появились воздушные объекты. Аэропорт временно прекратил работу.

Напомним, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 2 мая находился под массированной атакой БПЛА. Беспилотники посетили российские аэродромы в Бельбеке и Новофедоровке, взрывы были слышны также в Симферополе, Севастополе, Армянске, Гвардейском и других локациях полуострова.

Как сообщал "Телеграф", 22 апреля на одном из крупнейших складов боеприпасов Минобороны России во Владимировской области произошел взрыв. На 51-м арсенале ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации), расположенном в 8 км от Киржача на хранении было около 105 тыс. тонн боеприпасов.