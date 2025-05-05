Як влаштовано ППО навколо путінського лігва і чи зможуть українські дрони долетіти до столиці Росії

РФ посилює систему протиповітряної оборони столиці, перетворюючи її на справжній укріплений бастіон

Російська столиця Москва вже неодноразово відчула на собі удари українських дронів за час повномасштабної війни в Україні, а тому її намагаються з усіх сил захистити засобами ППО. Зокрема, ретельно захистити намагаються "лігво" президента Володимира Путіна — Кремль.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як влаштовано схему протиповітряної оборони навколо Москви. Зазначимо, що в даному матеріалі ми посилаємося на інформацію, яка з’являлася у відкритих джерелах за часів великої війни.

Башти ППО

У 2023 році телеканал "Росія 1" показав телесюжет, в якому розповів про стаціонарні вежі ППО. Частина створюється навколо резиденції Путіна.

Цікавим моментом можна назвати те, що на вежах встановлені не зенітні гармати, а мобільні зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

Башта із ЗРК "Панцир-С1" на ній/скріншот УНІАН

Таким чином, ЗРК повністю втрачає мобільність, яка є його важливою характеристикою.

У січні 2023 року "Панцир" було помічено на даху МВС.

OSINT-аналітик під ніком Evergreen Intel публікує карти, на яких видно кола, що дальність ЗРК (кола на картах) майже перекривають одна одну. Кремль підпадає під перекриття обох діапазонів.

ППО збудовано кільцем навколо Москви

Як зазначає видання Defense Express, такі стаціонарні позиції ППО навколо Москви ідейно нагадують вежі ППО Flakturm, які нацисти будували у своїх головних містах під час Другої світової війни.

Зенітна вежа Flakturm/Фото: wikipedia.org

Як ППО стягують на парад "перемогла"

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі пише, що Росія стягнула 280 одиниць ППО на парад 9 травня. Задля цього, як він каже, до Москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів, зокрема з Казані та Грозного.

Вся ППО Москви вибудувана в кілька ешелонів:

Перший ешелон – виявлення. Для цього працює станція радіолокації "Дон-2Н". Навколо Москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".

Другий – для перехоплення стратегічних загроз.

Третій – ППО великої дальності.

С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км.

Четверте – ближній бій. Системи "Панцир-С1" та "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков’ї, а й у Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.

Чи варто Росії боятися атаки на 9 травня

Авіаексперт Валерій Романенко сказав "Телеграфу", що якщо йдеться про технічні можливості удару, то ми можемо це зробити. Україна має відповідне озброєння, щоб здійснити атаку. Проте слід зважити, що це лише технічна частина питання. А з політичного погляду – це ризик.

- Безпілотники "Лютий" легко долітають до Москви, "Бобри" — теж, ще кілька типів як мінімум відвернуть увагу ППО — прокоментував він. При цьому експерт вважає, що удари по Москві на момент параду малоймовірні. А ось за годину-дві до нього по військах, місця зосередження яких для участі в параді добре відомі — чому б і ні? По регіонах це само собою, самопроголошене "припинення вогню" з нами не погоджували.

До того ж він наголосив, що на параді буде присутній голова КНР Сі Цзіньпін. При цьому цікавий факт — навіть з огляду на те, що китайський лідер вирушить на парад на 9 травня до Москви, Путін, ймовірно, братиме участь у ньому з відеозв’язку. Інформацію про це публікували ЗМІ, посилаючись на прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова. Хоча в такому разі самому Путіну нічого не загрожує.

— Там спрацьовують зв’язки не військові. Там суто політична тема. Тобто Сі потрібно сильно "нагнути" Путіна, щоб показати, хто господар. Путін зараз фігура повністю залежна від союзників, без китайських постачань безпілотників та електроніки, верстатів та північнокорейських снарядів довго не продовжуватиме війну — підсумував Романенко.

Як дрони кошмарили Кремль

У ніч проти 3 травня 2023 року Кремль у Москві був атакований двома дронами. Пізніше в мережі було опубліковано перше відео удару, а потім з’явилося відео з іншого ракурсу.

У Росії відразу ж звинуватили в атаці Київ, але в Офісі президента України заявили, що ми не б’ємо по чужим країнам, а займаємося звільненням власних територій.

Потім у Росії знайшли "винних" в атаці знову. Там заявили, що за "атакою Києва стоїть Вашингтон", а всі спроби США відхреститися від атаки українських безпілотників — сміховинні.

Удари по Кремлю. Скріншот

Удари по Кремлю. Скріншот

Удари по Кремлю. Колаж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Московська область вночі 5 травня опинилася під атакою ударних безпілотників. Росіяни скаржаться на сильні вибухи у районі Підмосков’я, панікують також мешканці безпосередньо російської столиці.