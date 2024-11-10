Под Москвой прогремели взрывы из-за массированной атаки БПЛА (видео, карта)

В сети уже появились фото и видео, на которых виден черный дым, что поднимается в небо

В Раменском городском округе Московской области якобы сбиты беспилотные летательные аппараты, которые летели на столицу. О пострадавших пока нет никаких данных.

Соответствующая информация появилась утром 10 ноября в российских Telegram-каналах. Также там публикуют первые кадры с места происшествия.

На некоторых фото виден дым на одной из территорий указанного округа.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что разрушений в Раменском округе якобы нет.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сказал он и впоследствии сообщил о сбитии еще двух БПЛА.

Затем он сказал, что еще восемь беспилотников, летевших на Москву, якобы сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

Как пишет паблик SHOT, ссылаясь на собственные источники, в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки БПЛА введен План "Ковёр". Это означает режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. Все находящихся в этот момент в воздухе самолеты и вертолеты должны немедленно совершить посадку или выйти из определенной зоны.

Сейчас несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, ещё несколько задержаны.

В целом, за последний час, как пишут паблики, в Подмосковье сбито 17 БПЛА, летевших на Москву. Последние пять — в городских округах Раменское и Домодедово.

Как пишет Baza, два частных дома загорелись, предварительно, в результате падения обломков беспилотника в деревне Становое в Раменском районе Подмосковья.

"По предварительным данным, один дом разрушен, у второго горит крыша. Также был поврежден и проезжавший мимо автомобиль", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 ноября в российском Брянске прогремели взрывы и начался пожар. Беспилотники атаковали военный объект.