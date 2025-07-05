Россияне никуда уже не летят: из-за дронов настоящий коллапс в аэропортах (фото, видео)

Некоторые самолеты задерживаются более, чем на три часа

В России случились массовые перебои в работе аэропортов из-за налета дронов. Во многих местах пассажиры вынуждены ждать своего рейса по несколько часов, опустошая запасы алкоголя в барах.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что лишь в питерском аэропорте Пулково из-за угрозы БПЛА задержаны более 80 рейсов.

Во московских аэропортах ситуация менее напряженная: во Внуково задержано 4 рейса, в Домодедово — 11, а в Шереметьево — 37. Из-за задержек не редко можно увидеть картину, что россияне спят прямо на полу аэропорта, а в некоторых случаях поступали жалобы, что даже запасы платного алкоголя подходят к концу.

Типичная картина в российских аропортах

Россияне никуда не летят

О перебоях с вылетом самолетов также сообщалось в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани и Екатеринбурге. Кроме того, 30 рейсов задержано и 8 отменено в Калининграде, который отделен от остальной России странами Балтии.

Всего по стране задерживается около 200 рейсов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 июля был атакован военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Оттуда часто взлетает российская тактическая авиация, которая атакует Украину бомбами.