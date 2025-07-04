Ночной обстрел Украины показали на карте. Россия запустила более полутысячи дронов и ракеты
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БПЛА долетели до Волыни
Очередная массированная атака России на Украину произошла в ночь на пятницу, 4 июля. Враг использовал 550 средств воздушного нападения, основным направлением ударов стал Киев — повреждены жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
В сети показали карту движения вражеских ракет и БПЛА над Украиной минувшей ночью. В Воздушных Силах Украины сообщили, что в ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) россияне атаковали 550 средствами воздушного нападения. Основное направление удара – Киев.
- 539 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ (более 330 из них – "шахеды");
- 1 аэробалистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. РФ;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской обл. РФ;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К из Курской, Воронежской обл. РФ.
По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами. Еще 208 – локационно потеряны:
- 268 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за пожаров, возникших в результате российской атаки, Киев затянуло дымом. В одном из районов качество воздуха оценивается как опасное.