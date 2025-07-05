Росіяни нікуди вже не летять: через дрони справжній колапс в аеропортах (фото, відео)

Деякі літаки затримуються більш ніж на три години

У Росії трапилися масові перебої у роботі аеропортів через наліт дронів. У багатьох місцях пасажири змушені чекати на свій рейс по кілька годин, спустошуючи запаси алкоголю в барах.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що лише в пітерському аеропорту Пулково через загрозу БПЛА затримано понад 80 рейсів.

У московських аеропортах ситуація менш напружена: у Внуково затримано 4 рейси, у Домодєдово — 11, а в Шереметьєво — 37. Через затримки нерідко можна побачити картину, що росіяни сплять прямо на підлозі аеропорту, а в деяких випадках надходили скарги, що навіть запаси платного алкоголю підходять до кінця.

Типова картина у російських аропортах

Росіяни нікуди не летять

Про перебої з вильотом літаків також повідомлялося в Нижньому Новгороді, Самарі, Саратові, Казані та Єкатеринбурзі. Крім того, 30 рейсів затримано та 8 скасовано у Калінінграді, який відокремлений від решти Росії країнами Балтії.

Усього по країні затримується близько 200 рейсів.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 5 липня було атаковано військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області. Звідти часто злітає тактична російська авіація, яка атакує Україну бомбами.