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Туда уже прилетало. Что известно об аэродроме "Борисоглебск", атакованном украинскими дронами

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Генштаб подтвердил удар по аэродрому Новость обновлена 05 июля 2025, 10:54
Генштаб подтвердил удар по аэродрому. Фото Коллаж "Телеграф"

Пожар после атаки виден из космоса

Аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России, 5 июля поразили украинские дроны. Под удар попал склад с управляемыми авиабомбами, которыми россияне бьют по Украине, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты – последствия атаки уточняются.

После атаки возник пожар

Известно, что после прилета дронов на аэродроме возник пожар. Ее зафиксировала система мониторинга пожаров NASA. По словам местных жителей, в районе города было слышно около шести взрывов.

Аэродром Борисоглебск, пожар после атаки дронами
Пожар в Борисоглебске виден со спутника

Что известно об аэродроме "Борисоглебск"

Аэродром "Борисоглебск" расположен в Воронежской области России, оттуда оккупанты регулярно запускают КАБы по территории Украины. Кроме него в городе Борисоглебске расположен и Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава. Аэродром расположен примерно в 340 км от границы с Украиной.

Борисоглебск Украина — расстояние на карте
Расстояние между Борисоглебском и Украиной

На аэродроме "БорисоГлебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 воздушно-космических сил России. Россияне используют их для войны против Украины.

Российский самолет Су-25
Су-25
Российский самолет Су-30
Су-30

Аэродром "БорисоГлебск" и учебный центр не впервые попадают под атаку. В октябре 2024 года его атаковали дроны СБУ, ССО и других сил обороны. Под удары попали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего.

Также "Телеграф" рассказывал, что авиабаза "Борисоглебск" попала под удар украинских дронов в августе 2024 года. Атака проводилась подразделениями Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны.

Теги:
#Россия #Аэродром #Атака #Воронежская область