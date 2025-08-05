Эффект "тысячи надрезов": как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти

По словам эксперта, следует ориентироваться на результативность длительного эффекта санкций.

В результате атаки украинских беспилотников в субботу, 2 августа, полностью остановлена работа Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России, а Рязанский НПЗ вдвое сократил объёмы переработки. Согласно информации, после атаки на Новокуйбышевском НПЗ была выведена из строя основная установка первичной переработки нефти.

"Телеграф" разобрался в том, какие потери может понести Россия, а также обратился к эксперту, чтобы выяснить: когда будет заметен этот результат, влияют ли подобные потери на внутреннеполитическую ситуацию в РФ, и что делать с завышенными ожиданиями украинского общества.

Предприятие прекратило переработку сырья, которая до этого составляла примерно 18 тысяч тонн в сутки. Завод имеет две установки мощностью 18 900 и 4 700 тонн в сутки. Вторую из них планировали остановить на капремонт в августе — сентябре, но теперь она также остановлена. В 2024 году предприятие переработало 5,74 млн тонн нефти.

Рязанский НПЗ, принадлежащий "Роснефти", после атаки беспилотника также приостановил работу двух основных установок — мощностью 8 600 и 11 400 тонн в сутки. Завод продолжает работу только на одной установке — 23 200 тонн, что составляет около 48% от общей мощности предприятия. В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти.

По информации Reuters, это первая атака украинских дронов по крупным российским НПЗ с марта 2025 года.

Атаки на российские НПЗ могут повторить топливный кризис сентября 2023 года — Иван Ус

Повреждение технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах России в результате украинских атак создаёт серьёзные проблемы для российской экономики. Несмотря на заявления Москвы, ситуация с топливом в РФ может снова обостриться в конце августа — начале сентября. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

По его словам, удары по резервуарам с топливом имеют громкий информационный эффект, но куда важнее поражения именно технологических объектов, которые непосредственно влияют на переработку нефти.

"Когда удары приходятся по технологическим вещам, таким как крекинговые установки, которые перерабатывают нефть на бензин или другие нефтепродукты — это не даёт красивой картинки, но выводит из строя то, что России труднее заменить", — объяснил Ус.

Он отметил, что после санкций против России страну покинули ведущие нефтесервисные компании из США, а именно они обеспечивали обслуживание технологического оборудования. Значительную часть этих узлов и комплектующих Россия не может изготовить самостоятельно и не может купить даже у Китая.

Иван Усс/Facebook

"Это одна из главных уязвимостей. Если Россия говорит, что атаки не влияют, тогда логичный вопрос: почему она запретила экспорт бензина из страны? Россия в 2024 году экспортировала 47 млрд долларов нефтепродуктов. В лучшие времена эта цифра достигала 75 млрд. Запрет означает потерю огромной прибыли", — отметил эксперт.

Ус также напомнил о кризисе сентября 2023 года, когда из-за нехватки горючего Россия отменила так называемый демпфер — систему компенсаций производителям горючего за продажу на внутреннем рынке. Это привело к полному исчезновению бензина в отдельных регионах.

"После этого демпфер пришлось срочно возвращать. Тот же сценарий может повториться уже в конце августа – начале сентября. И атаки на НПЗ напрямую связаны с этими рисками", — сказал Ус.

Он сравнил ситуацию с административным регулированием цен в Донецке, когда установление предельной цены на воду привело к тому, что она полностью исчезла из продажи. Такая же логика действует и с горючим в России.

Завышенные ожидания украинцев

По мнению Ивана Уса, в оценке эффективности атак часто возникают завышенные ожидания, которые не учитывают специфику войны с таким масштабным государством, как Россия.

"Я понимаю, что кое-кто хочет иметь лучший результат, чем то, что есть. И поэтому, когда планка не соответствует реальности, говорят: "Ну, эффект не такой"", — отметил эксперт. — "Но, знаете, в Одессе есть хорошее выражение: если Одесса не соответствует вашим впечатлениям, это проблема ваших впечатлений. Так же и с НПЗ. Там работа есть — и она создаёт проблемы для России".

Взрыв на российском НПЗ в январе 2025 года

По его словам, каждый пролёт дрона или ракеты фиксируется местными жителями, которые задают неудобные вопросы к власти. Это подрывает внутреннее доверие к заявлениям о скорой победе.

"Люди слышат, что война должна быть "картинкой по телевизору", а видят её у себя над головой — в виде взрывов и пожаров на предприятиях", — сказал Ус.

Он считает, что рассчитывать на быстрый результат не стоит: Россия — самая большая страна по площади в мире, и уничтожение её военно-экономической инфраструктуры требует времени. Эффективность ударов, по его мнению, следует оценивать в динамике.

"Санкции — это как тысяча мелких надрезов. От одного не умирают. Но совокупность ведёт к летальному исходу", — объяснил эксперт.

При этом он отметил: в России растут финансовые трудности, а дополнительные расходы становятся всё тяжелее. Он напомнил, что по последним данным в Фонде национального благосостояния РФ осталось 4,1 трлн рублей ликвидных средств, тогда как дефицит бюджета составляет уже 3,7 трлн. В перспективе ближайших месяцев встанет вопрос, чем Россия будет покрывать разрыв.

"Возможно, на этой неделе они ещё покажут цифры, которые позволят свести баланс. Но уже через месяц-два может случиться так, что резервов не хватит", — подытожил экономист.

Напомним, с начала лета в оккупированном Донецке и близлежащей агломерации разворачивается масштабный гуманитарный кризис – город фактически остался без стабильного водоснабжения. Местные жители вынуждены запасать воду в бутылках и канистрах, стоять в длинных очередях к водовозкам и ежедневно считать каждую каплю. На фоне критической ситуации люди записывают видеообращение с просьбами о помощи Владимиру Путину, однако от представителей оккупационной администрации раздаются только обещания. Как жители выживают в этих условиях и что на самом деле происходит с водоснабжением на Донбассе, выяснял "Телеграф".