Кременчугский НПЗ мог быть целью россиян? Что известно об этом предприятии

оккупанты говорят, что снова "уничтожили" завод

В ночь на 15 июня Кременчуг содрогался от взрывов, после чего оккупанты заявили о поражении местного нефтеперерабатывающего завода. На самом деле предприятие не функционирует уже третий год подряд из-за обстрелов.

Российские источники утверждают, что нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, а пожар на территории якобы привел к вторичной детонации (хотя на самом деле местные не слышали никаких подобных звуков). По их словам, новый обстрел стал самым мощным с начала войны.

Что известно о Кременчугском НПЗ

Кременчугский НПЗ к атаке в 2022 году

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод был построен в 1966 году в Полтавской области. До начала полномасштабной войны он оставался самым крупным нефтеперерабатывающим предприятием Украины с проектной мощностью 18,6 миллиона тонн в год.

В 2022 году завод перерабатывал около 3 миллионов тонн нефти в год, но это составило всего 16% от его возможностей. Предприятие ранее принадлежало ОАО "Укртатнафта", но после начала войны перешло под государственное управление.

Разрушение завода

Как выглядит Кременчугский НПЗ после атаки

Инфраструктура НПЗ была полностью уничтожена в апреле 2022 года во время первых массированных обстрелов. 12 мая того же года россияне дополнительно обстреляли объект четырьмя ракетами.

По исследованию Киевской школы экономики, в 2022 году завод потерял активы на 405 миллионов гривен. Предприятие вошло в тройку объектов с самыми большими потерями от российских ударов.

Уничтожение завода привело к нехватке горючего на автозаправочных станциях по всей стране. До войны НПЗ снабжал топливом посевные кампании, пассажирский и грузовой транспорт.

Завод давал работу тысячам людей и наполнял бюджеты разных уровней.

Напомним, ранее в России из-за повреждений НПЗ подскочили цены на бензин. Российские власти уже принимают меры, чтобы сделать последствия менее ощутимыми