Укр

"Бензоколонка" маскируется под страну. Военный эксперт объяснил удары Украины по НПЗ России

Автор
Игорь Тимофеев
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Горит российский НПЗ
Горит российский НПЗ. Фото Коллаж "Телеграф"

Следует перебить цепочки поставок российских нефтепродуктов

Российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы входят в приоритетный список целей — Украина наносит удары по ним, производит оценку ущерба и атакует повторно, если не добилась успеха.

Об этом интервью "Телеграфу" рассказал британский генерал-майор в отставке Чип Чепмен. Он объяснил, почему Украина атакует российскую нефтяную промышленность.

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По его словам, атаки на экономические цели — один из способов, которым Украина потенциально может дестабилизировать Россию в будущем.

— Это напоминает высказывание сенатора Маккейна: что Россия — не больше, чем бензоколонка с ядерным оружием, которая маскируется под страну. Что в действительно нужно сделать (и я думаю, Украина уже это сделала), это составить карту составляющих цепочек снабжения: от добычи до переработки и экспорта. И посмотреть, где в этой цепочке есть уязвимости, и какие звенья лучше всего поражать, — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что за последние три месяца мы видели немало ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

— Атаки на "теневой флот" или (в дипломатическом смысле) работа над тем, чтобы его ограничили через вторичные санкции, о которых упоминал Трамп — в размере 500% — против стран, закупающих российскую нефть, газ и уран в будущем? Итак, где эти уязвимые места? Именно их нужно картографировать и бить по ним, — отмечает британский генерал.

По его мнению, подобные вещи Украина должна делать и в чисто военной плоскости.

— Какие линии коммуникации, производства и транспортировки горючего к линии фронта? Потому что, как сказал генерал Паттон в 1944 году после высадки в Нормандии: "Люди могут есть свои ремни, но я должен иметь горючее", — подытожил Чип Чепмен.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему уничтожение российских стратегических ракетоносцев – не главное.

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#НПЗ #Нефтебаза