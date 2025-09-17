Давний соратник Путина ушел в отставку: под кем еще шатается кресло

По данным СМИ, чиновник уже давно был "в немилости" у российского руководства

Советник Владимира Путина Дмитрий Козак уходит в отставку и займется бизнесом. С 2014 года он курировал вопросы, связанные с оккупированным Крымом, а с 2020 года был представителем России в "нормандском формате". К тому же, он был единственным кремлевским чиновником, кто противился вторжению в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что на этих выходных Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Козак помогал Путину еще со времен, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга. В 2007-2008 годах был министром регионального развития. С 2014 года находится под санкциями ЕС и США.

По данным западных СМИ, Козак был единственным из ближайшего окружения Путина, кто пытался отговорить его от вторжения в Украину и предупреждал, что оно будет затяжным и кровавым. Считается, что из-за этого он "попал в немилость", хоть и сохранил должность. Издание NYT писало, что в 2025 году чиновник предлагал Кремлю начать переговоры с Киевом и провести в России ряд реформ.

Отставка кремлевского чиновника не осталась без внимания и в Украине. Например, аналитик Александр Коваленко ("Злой Одессит") отметил, что следующим в отставку уйдет глава российского Генштаба Валерий Герасимов, которого заменят на командующего сухопутными войсками Андрея Мордвичёва.

Коваленко отмечает, что отход Козака свидетельствует о том, что в российской верхушке преимущество у сторонников "вечной войны", а потому завершать вторжение в Украину россияне не собираются. И именно на это указывает текущая ситуация на фронте.

