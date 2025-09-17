Рельсовая война: Путин набросился на "УЗ", какова цель и сможет ли он пересадить украинцев на паровозы

Россияне в последнее время все активнее бьют по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь нарушить логистику Украины. Под удары часто попадает гражданское население, что подвергает его регулярной опасности.

"Телеграф" рассказывает о том, куда и почему бьет враг, а также о том, насколько стало сложнее использование железной дороги для украинцев.

Россиянам не дает покоя Укрзализныця — под прицелом важные станции

С июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Целями чаще всего становятся узловые станции, а после уже менее критические структуры.

Александр Перцовский - глава УЗ

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции…Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", — Перцовский.

География атак на железную дорогу становиться все обширнее

"Телеграф" собрал самые массивные последние российские удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы понимать масштаб опасности (список не полный).

1 августа — врагом был нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.

Сумы

Были повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород. Пассажиры поезда целы

Удар по вокзалу в Сумах

5 августа — российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая, что в Харьковской области.

Лозовая

В результате вражеской атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Ранения получили больше десяти человек, среди них двое детей.

10 августа — российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково, из-за чего движение поездов временно приостановлено.

Синельниково

Синельниково

28 августа — россияне ударили ракетами по Казатину. В результате атаки была обесточена железнодорожная инфраструктура, из-за наблюдались задержки в курсировании поездов.

Казатин

Как оказалось, среди целей оказался и парк скоростных поездов "Интерсити+". Об этом подтвердили в пресс-службе "УЗ". Враг наносил удары по гражданскому пассажирскому подвижному составу.

Парк скоростных поездов "Интерсити+" поврежден

6 сентября россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру Донецкой области, обесточен участок перед Славянском, поэтому поезда будут ехать с задержкой.

Атака под Славянском

17 сентября, Россия снова устроила комплексную атаку на украинскую железную дорогу. Задерживаются поезда Днепровского направления. Точное место атаки не указано.

Это уже закономерность - как выглядит карта атак на УЗ

"Телеграф" собрал карту последних ударов россиян по железной дороге Украины, где видно, что большая часть из них сосредоточена ближе к центру страны. Стоит отметить, что это только крупные удары, которые широко высветлены в СМИ, но даже с этим учетом, масштаб и частота ударов вызывает опасения.

Пересадят украинцев на паровозы? Чего добивается Россия и выйдет ли у неё это

По мнению военному обозревателя Олега Старикова, которое он высказал в разговоре с корреспондентом "Телеграфа", целью новой волны ударов россиян является ограждение зоны боевых действий.

Олег Стариков

"Бьют по центральной Украине для того, чтобы оградить место будущего театра военных действий. В современной войне логистика играет чуть ли не первую роль Поэтому они сейчас будут выбивать и пытаться пересаживать нас на паровозы", — считает он.

Стариков считает, что причиной ударов также является и то, что Украина опережает РФ в скорости переброски войск к фронту. Это также могло озаботить россиян и привести к волне ударов.

"Если им это удастся, то мы не сможет вовремя перебрасывать войска на участки, где есть тактический кризис, а это чревато перерастанием таких кризисов в оперативно-тактические и так далее", — объяснил Стариков.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан также уверен, что главная цель российских ударов — срыв поставок вооружения. Однако в комментарии "Телеграфу" он заявил, что считает, что этого ему не удастся сделать.

Сергей Кузан

"Враг рассчитывает, что мы неделями будем ликвидировать последствия ударов, но по имеющейся информации инфраструктуру чинят гораздо быстрее — дни, а иногда и часы. Железнодорожная сеть у нас развита, а кроме этого идет активное сотрудничество с зарубежными партнерами. На данный момент враг не в состоянии уничтожить нашу железную дорогу", — уверен эксперт.

