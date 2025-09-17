Рельсовая война: Путин набросился на "УЗ", какова цель и сможет ли он пересадить украинцев на паровозы
Россияне в последнее время все активнее бьют по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь нарушить логистику Украины. Под удары часто попадает гражданское население, что подвергает его регулярной опасности.
"Телеграф" рассказывает о том, куда и почему бьет враг, а также о том, насколько стало сложнее использование железной дороги для украинцев.
Россиянам не дает покоя Укрзализныця — под прицелом важные станции
С июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Целями чаще всего становятся узловые станции, а после уже менее критические структуры.
"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции…Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", — Перцовский.
География атак на железную дорогу становиться все обширнее
"Телеграф" собрал самые массивные последние российские удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы понимать масштаб опасности (список не полный).
1 августа — врагом был нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.
Были повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород. Пассажиры поезда целы
5 августа — российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая, что в Харьковской области.
В результате вражеской атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Ранения получили больше десяти человек, среди них двое детей.
10 августа — российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково, из-за чего движение поездов временно приостановлено.
28 августа — россияне ударили ракетами по Казатину. В результате атаки была обесточена железнодорожная инфраструктура, из-за наблюдались задержки в курсировании поездов.
Как оказалось, среди целей оказался и парк скоростных поездов "Интерсити+". Об этом подтвердили в пресс-службе "УЗ". Враг наносил удары по гражданскому пассажирскому подвижному составу.
6 сентября россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру Донецкой области, обесточен участок перед Славянском, поэтому поезда будут ехать с задержкой.
17 сентября, Россия снова устроила комплексную атаку на украинскую железную дорогу. Задерживаются поезда Днепровского направления. Точное место атаки не указано.
Это уже закономерность - как выглядит карта атак на УЗ
"Телеграф" собрал карту последних ударов россиян по железной дороге Украины, где видно, что большая часть из них сосредоточена ближе к центру страны. Стоит отметить, что это только крупные удары, которые широко высветлены в СМИ, но даже с этим учетом, масштаб и частота ударов вызывает опасения.
Пересадят украинцев на паровозы? Чего добивается Россия и выйдет ли у неё это
По мнению военному обозревателя Олега Старикова, которое он высказал в разговоре с корреспондентом "Телеграфа", целью новой волны ударов россиян является ограждение зоны боевых действий.
"Бьют по центральной Украине для того, чтобы оградить место будущего театра военных действий. В современной войне логистика играет чуть ли не первую роль Поэтому они сейчас будут выбивать и пытаться пересаживать нас на паровозы", — считает он.
Стариков считает, что причиной ударов также является и то, что Украина опережает РФ в скорости переброски войск к фронту. Это также могло озаботить россиян и привести к волне ударов.
"Если им это удастся, то мы не сможет вовремя перебрасывать войска на участки, где есть тактический кризис, а это чревато перерастанием таких кризисов в оперативно-тактические и так далее", — объяснил Стариков.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан также уверен, что главная цель российских ударов — срыв поставок вооружения. Однако в комментарии "Телеграфу" он заявил, что считает, что этого ему не удастся сделать.
"Враг рассчитывает, что мы неделями будем ликвидировать последствия ударов, но по имеющейся информации инфраструктуру чинят гораздо быстрее — дни, а иногда и часы. Железнодорожная сеть у нас развита, а кроме этого идет активное сотрудничество с зарубежными партнерами. На данный момент враг не в состоянии уничтожить нашу железную дорогу", — уверен эксперт.
