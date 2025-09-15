"Россия проигрывает войну": Келлог рассказал о силе Украины и как давить на Москву

Специальный посланник президента США объяснил, почему Россия не сможет победить

Россия в настоящее время не выигрывает войну, а незначительное продвижение обходится ей очень высокой ценой. Сейчас ее потери можно сопоставить с потерями во Второй мировой войной.

Об этом рассказал специальный представитель президента США по Украине, генерал Кит Келлог в интервью Forbes. "Телеграф" собрал основные тезисы.

Россия не выигрывает

Келлог отметил, что если бы россияне побеждали, то они бы уже захватили Одессу или Киев, но вместо этого они ведут борьбу за мелкие села.

Россия действительно проигрывает эту войну. Да, она продвигается на Донбассе. Но насколько можно назвать успехом продвижения на метры, а не на километры? При этом она платит колоссальную цену Кит Келлог

Генерал отметил, что Москва уже потеряла свою военную элиту и лучших военных коммандиров. Она также осталась без военной техники и вынуждена вытягивать оружие из музеев. Говоря о ВСУ, Келлог отметил, что они уже "воюют как американцы", а потому на Западе не думают, что Россия способна победить.

Он добавил, что Россию можно остановить тремя путями — дипломатией, военными силами и экономикой. Дипломатия сейчас практически не приносит результатов, на фронте украинцы уже показали, что способны противостоять оккупантам, а для экономического воздействия необходимо идти на риск.

Есть суверенные российские активы, на самом деле деньги олигархов. Уберите их деньги. Есть вопросы нефти – остановите их доходы. Возможно, следует заблокировать теневой флот в Балтийском море или атаковать центральный банк. И я говорю европейцам – не покупайте их нефть. Остановитесь Кит Келлог

Не стоит бояться российской армии

Келлог подчеркнул, что современная Россия это не СССР в разгар Холодной войны, а украинцы смогли подорвать ее военную мощь.

Они много говорят, но не столь сильны. На месте Путина я бы волновался из-за того, что европейцы становятся на ноги. Путин иногда угрожает ядерным оружием, но стоит напомнить ему, что США, Франция и Британия тоже ядерные государства. Не принимайте заявления россиян за чистую монету. Украинская армия снизила их силу на несколько ступеней, я отдаю ей должное. Так что не стоит бояться российской армии. Это ядерное государство, да. Но я не вижу у нее возможности двигаться, условно, в сторону Британии или куда-то еще Кит Келлог

Генерал отметил, что сейчас Россия стала младшим партнером Китая и если бы тот прекратил поддержку, то "война бы закончилась уже завтра". Он также подчеркнул, что если бы дела у Москвы шли хорошо, то им бы не пришлось просить о солдатах из КНДР.

В чем сила Украины

Представитель Вашингтона отметил, что украинцы обладают очень высоким боевым духом

Украина не проигрывает эту войну. И я не говорю только о военном аспекте. Наполеон Бонапарт сказал, что соотношение морального духа к физическому состоянию – три к одному. Он имел в виду, что сердце нации весит в три раза больше, чем ее армия. Вы не можете отобрать этого у украинцев Кит Келлог

Он добавил, что это не единственное преимущество ВСУ и упомянул о том, что Украина стала лидером по использованию дронов и даже превзошла в этом США. По словам Келлога, это изменило правила войны и сейчас он не представляет как, к примеру, Китай сможет захватить Тайвань.

При этом он считает, что комбинация стойкости людей с передовым вооружением и сильной армией не позволят Украине проиграть. Генерал подчеркнул, что Украина обязательно выживет.

Как сообщалось ранее, приезд Келлога в Украину традиционно вызывает среди пользователей сети волну мемов. Это связано с тем, что россияне прекращают обстреливать Киев и дают жителям столицы возможность нормально поспать.