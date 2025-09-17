Назвал план "Б" для Украины и не только: главные заявления Зеленского со встречи с журналистами

Лидер государства рассказал о подготовке встречи с Трампом, санкциях и военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. На нем он обсудил следующие санкционные шаги, гарантии безопасности и цену войны для Украины.

На мероприятии побывал корреспондент "Телеграфа".

Санкционное давление на Россию является одним из основных средств борьбы со страной-агрессором в дипломатическом поле. По словам Зеленского, сейчас Украина ожидает 19 пакет мероприятий, который будет направлен на энергетический и банковский секторы России.

Путин должен почувствовать боль. Если РФ не больно, она воюет. В свою очередь Роберта Метсола подчеркнула, что будут работать со всеми странами, чтобы принять еще один пакет санкций. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский/Telegram

В рамках новой инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL) Украина получит долгожданные ракеты для ПВО "Patriot", а также для установок "HIMARS".

Во время визита президентки Европейского парламента Роберты Метсолы в Киев она и украинский президент обсудили потребности Сил обороны. Как отметил Зеленский, эти потребности несколько больше, чем считали партнеры в ЕС.

В настоящее время идет дипломатическая работа над подготовкой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на следующей неделе в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН.

По словам Владимира Зеленского, наступление россиян на Сумщине полностью провалилось. Президент утверждает, что армия РФ отказалась от этого направления – у них не будет сил на новые массовые операции.

Кроме человеческих потерь, оттока населения и оккупации регионов, война стоит Украине больших средств: как заявил лидер страны, один год обходится в 120 миллиардов евро. Половину из них Украина способна обеспечить на средства собственного бюджета, однако еще половину на следующий год нужно найти.

План А – завершить войну, план Б – 120 миллиардов Владимир Зеленский

Владимир Зеленский/Telegram

Относительно послевоенных гарантий безопасности, президент отметил, что стоит ожидать двусторонних решений с Соединенными Штатами.

