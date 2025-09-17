Давній соратник Путіна пішов у відставку: під ким ще хитається крісло

За даними ЗМІ, чиновник уже давно був "у немилості" у російського керівництва

Радник Володимира Путіна Дмитро Козак іде у відставку і буде вести бізнес. З 2014 року він займався питаннями, пов’язаними з окупованим Кримом, а з 2020 року був представником Росії в "нормандському форматі". До того ж він був єдиним кремлівським чиновником, який чинив опір вторгненню в Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що цими вихідними Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Козак допомагав Путіну ще з часів, коли той працював у мерії Санкт-Петербурга. У 2007–2008 роках був міністром регіонального розвитку. З 2014 року перебуває під санкціями ЄС та США.

За даними західних ЗМІ, Козак був єдиним із найближчого оточення Путіна, хто намагався відмовити його від вторгнення в Україну та попереджав, що воно буде затяжним та кривавим. Вважається, що через це він "потрапив у немилість", хоч і зберіг посаду. Видання NYT писало, що у 2025 році чиновник пропонував Кремлю розпочати переговори з Києвом і провести в Росії низку реформ.

Відставка кремлівського чиновника не залишилася поза увагою і в Україні. Наприклад, аналітик Олександр Коваленко ("Злий Одесит") зазначив, що наступним у відставку піде голова російського Генштабу Валерій Герасимов, якого замінять на командувача сухопутних військ Андрія Мордвічова.

Коваленко зазначає, що відхід Козака свідчить про те, що у російській верхівці перевага прихильників "вічної війни", а тому завершувати вторгнення в Україну росіяни не збираються. І саме це вказує поточна ситуація на фронті.

