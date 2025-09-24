Рубио провел встречу с Лавровым: россиянам выдвинули ряд требований, что известно

Рубио заявил, что Россия должна прекратить войну в Украине

Факты:

Рубио выдвинул Лаврову требования России: прекратить убийства в Украине и завершить войну

Лавров заявил, что обсуждался "украинский кризис", как стыдно называют полномасштабную войну в РФ

МИД России снова не удержался от анекдотического заявления по итогам переговоров

Государственный секретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября провели запланированную встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Рубио выдвинул Лаврову ряд требований касательно прекращения войны в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Государственного департамента США. Отдельное сообщение о встрече выпустило министерство иностранных дел РФ.

"Госсекретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и заявил про необходимость того, чтобы Москва предприняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", — заявил спикер Госдепа США Томми Пиггот.

Тем временем в российском МИДе сделали заявление о встрече в Нью-Йорке. Так, в министерстве заявили, что Лавров и Рубио обсудили урегулирование так называемого "российского кризиса" (так Россия и ее союзники называют полномасштабную войну против Украины) и якобы подтвердили "заинтересованность в поиске мирных развязок".

В частности, Лавров заявил, что Москва якобы готова в вопросе Украины "придерживаться линии", которую президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин выработали во время саммита на Аляске. Также МИД РФ не воздержался от очередных анекдотических заявлений.

"Украина и Европа затягивают войну. Мы категорически против этого", — заявили там.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что Украина может не только победить Россию, но и отвоевать свои территории и даже пойти дальше. Это заявление вызвало оживленные дискуссии среди экспертов и неоднозначную реакцию в украинском обществе. "Телеграф" выяснил, насколько реалистичен такой сценарий развития событий и для чего на самом деле Трамп делает подобные заявления.