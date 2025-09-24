Вэнс: Трамп становится "невероятно нетерпеливым" по отношению к россиянам

Вэнс заявил, что для россиян будет очень плохим сценарием отказ от мирных переговоров

Факты:

Трамп видит, что Россия несет большие потери из-за войны

Если россияне откажутся от мирного урегулирования — их ждет беда

Лаврову в Нью-Йорке не просто так выдвинули требования касательно прекращения войны

Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к россиянам, поскольку считает, что война вредит не только Украине, но и России тоже. Президент США "видит цифры" и понимает, что РФ получает большой ущерб.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Конкорде. По его словам, Трамп не менял позиции относительно полномасштабной войны в Украине, но дал россиянам понять — если они откажутся от мирного урегулирования, их не будет ждать ничего хорошего.

"Трамп реагирует на реальность на земле, он становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам… Если россияне откажутся вести мирные переговоры об Украине — это будет очень плохо для их страны", — сказал Вэнс.

Отметим, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября провели запланированную встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время встречи Рубио выдвинул Лаврову ряд требований о прекращении войны в Украине — в частности, требование прекратить убийства и согласиться на мирное урегулирование.

Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября, сделал громкое заявление о том, что Украина может не только победить Россию, но и отвоевать свои территории и даже "пойти дальше". Также Трамп обозвал Россию "бумажным тигром" и очень высоко оценил действия украинской армии на фронте, поскольку россияне так и не смогли достичь там каких-то реально весомых успехов.