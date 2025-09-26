Российская ПВО ловила мух? Регионы массово атаковали дроны, есть прилет по НПЗ и в Крыму (видео)

Россияне традиционно обвиняют Украину в атаке на регионы

Взрывы в России прогремели в ночь на 26 сентября. Дроны атаковали несколько регионов, пострадал Афипский НПЗ, который до этого неоднократно горел.

Факты:

Украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Взрывы звучали также во временно оккупированном Крыму

Дроновые атаки охватили несколько регионов России

Об атаке сообщили местные российские СМИ. Пропагандистское издание Shot пишет, что в результате падения якобы обломков БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ.

Взрывы в Краснодарском крае

Беспилотник вероятнее всего упал на одну из установок. Пострадавших нет. Россияне уже успели отчитаться и заявили, что произошло возгорание на площади 30 квадратов.

На фото, которые распространяются в сети, заметно, что площадь пожара могла быть больше.

Что известно об Афипском НПЗ

Афипский нефтеперерабатывающий завод – крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае.

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистиллят газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу.

Согласно открытым данным, например, в 2020 году там произвели 2,02 млн т дизельного горючего, 1,093 млн тонн вакуумного газойля, 0,92 млн тонн мазута, 0,8 млн тонн газового бензина.

Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщение об ударах по нему появлялись в августе.

В сети уже шутят по атаке по Афипскому НПЗ.

Россиянге также скулят о том, что в Темрюкском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника свалились на одной из улиц станицы Голубицкой.

Атака произошла около 2 часов ночи. Было слышно около пяти взрывов. Очевидцы видели вспышки в небе в Северском районе Краснодарского края.

Взрывы в Крыму

Телеграмм-канал "Крымский ветер" пишет, что взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму. Атака на остров началась еще вечером 25 сентября. В сообщениях говорится, что под атакой якобы был аэродром "Кировское".

Россияне даже поднимали истребители в небо, чтобы остановить атаку дронов. Потом появились сообщения, что под атакой находился город Армянск. Там якобы был прилет по зданию ФСБ.

ПВО работало якобы и в Керчи. Там слышали пять взрывов.

Где еще в России раздавались взрывы

Пропагандистские издания обвиняют традиционно Украину в атаке на их города и заявляют, что якобы Таганрог, Ростов, Азовский, Матвеево-Курганский, Мясниковский и Миллеровский районы — атаковали украинские дроны.

В Ростове повреждения получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информации о пострадавших нет.

Представитель Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВ Сергей Братчук также отреагировал на атаку дронов в России. Он отметил, что ростовское ПВО "ловило мух". На кадрах, которые он распространил на своей странице, слышны сильные взрывы.

