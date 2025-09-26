Рус

"Третя світова близько". Захарова вигадала новий абсурд про Україну та "шахеди" над Польщею

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Марія Захарова Новина оновлена 26 вересня 2025, 21:01
Марія Захарова. Фото Колаж "Телеграфу"

У Кремлі впевнені — "Київ планує провести диверсії"

Речниця російського МЗС Марія Захарова погрожує світові та Україні Третьою світовою. Адже Кремль розкусив "спецоперацію Києва у Румунії та Польщі".

Що треба знати:

  • У Кремль "розкусили підступний план Києва" з диверсіями в Польщі і Румунії
  • Москва переконана, що Київ "відремонтує російські дрони і вдарить по Європі", аби звинуватити в цьому Росію
  • Загроза Третьої світової наростає

Захарова "попереджає" про Третю світову

Захарова, посилаючись на угорські ЗМІ, каже, що нібито президент України Володимир "Зеленський планує провести диверсії" в Румунії та Польщі. Ба більше, мета — "звинуватити у всьому Росію".

"Так, на Банковій готують свій "Гляйвицький інцидент" — з метою створити Casus belli для війни між Росією і НАТО", — каже Захарова.

У Кремлі переконані, що Київ використає "відремонтовані російські БПЛА" для удару по Польщі та Румунії. Цей підступний план нібито має "наштовхнути НАТО" діяти, а зокрема вдарити по Росії. Захарова не забула і згадати про "дезінформаційну компанію в Європі", яка звинуватить у всьому Москву.

За словами речниці МЗС РФ, з 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного, вже нібито "завезені російські БПЛА "Герань".

"Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА", — каже Захаврова.

Ба більше, основною причиною таких дій Зеленського вона називає "поразку ЗСУ на фронті". Нібито президент України хоче "відвернути увагу від цього" і "спровокувати велику війну ".

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", — додала Захарова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже запропонував Зеленському зустрітись з очільником Росії Володимиром Путіним та укласти мир.

Теги:
#Кремль #Захарова #Марія Захарова #Війна з РФ