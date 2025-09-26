У Кремлі впевнені — "Київ планує провести диверсії"

Речниця російського МЗС Марія Захарова погрожує світові та Україні Третьою світовою. Адже Кремль розкусив "спецоперацію Києва у Румунії та Польщі".

Що треба знати:

У Кремль "розкусили підступний план Києва" з диверсіями в Польщі і Румунії

Москва переконана, що Київ "відремонтує російські дрони і вдарить по Європі", аби звинуватити в цьому Росію

Загроза Третьої світової наростає

Захарова "попереджає" про Третю світову

Захарова, посилаючись на угорські ЗМІ, каже, що нібито президент України Володимир "Зеленський планує провести диверсії" в Румунії та Польщі. Ба більше, мета — "звинуватити у всьому Росію".

"Так, на Банковій готують свій "Гляйвицький інцидент" — з метою створити Casus belli для війни між Росією і НАТО", — каже Захарова.

У Кремлі переконані, що Київ використає "відремонтовані російські БПЛА" для удару по Польщі та Румунії. Цей підступний план нібито має "наштовхнути НАТО" діяти, а зокрема вдарити по Росії. Захарова не забула і згадати про "дезінформаційну компанію в Європі", яка звинуватить у всьому Москву.

За словами речниці МЗС РФ, з 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного, вже нібито "завезені російські БПЛА "Герань".

"Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА", — каже Захаврова.

Ба більше, основною причиною таких дій Зеленського вона називає "поразку ЗСУ на фронті". Нібито президент України хоче "відвернути увагу від цього" і "спровокувати велику війну ".

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", — додала Захарова.

