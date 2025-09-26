"Зеленский должен успокоиться": Лукашенко после встречи с Путиным заговорил о "хорошем предложении мира"

Лукашенко даже предложил провести встречу с Путиным и Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас есть "хорошее предложение мира" для Украины. Президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы "нужно только согласиться".

Что нужно знать:

Лукашенко говорит, что есть "выгодное соглашение" мира для Украины

Лидер Беларуси убежден в успехе армии РФ на фронте

Лукашенко предложил провести встречу втроем с Зеленским и Путиным

"Хорошее мирное соглашение": Лукашенко заговорил о завершении войны в Украине

Александр Лукашенко рассказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину после пятичасовой встречи с главой России Владимиром Путиным, что на столе есть "хорошее предложение" мира для Украины. Но если Зеленский не примет его, тогда "украинцы лишатся страны".

"А если Кремль ударит по Банковой? Что там останется? Владимиру Александровичу нужно успокоиться. На столе есть "хорошее мирное соглашение", — говорит Лукашенко.

По словам главы Беларуси, россияне якобы имеют "грандиозные успехи на фронте" — они захватили "несколько населенных пунктов". Союзник Путина подчеркнул, что армию Кремля "не остановить", а продолжение войны "закончится потерей государства".

"Зеленский должен не просто говорить, а согласиться на выгодные для него условия, также одобренные американцами", — заявил президент Беларуси.

Лукашенко хочет встретиться с Зеленским и Путиным

Более того, Лукашенко хочет лично встретиться с президентом Украины и обсудить все. Он убежден, что эта встреча может приблизить мир. К тому же самопровозглашенный лидер Беларуси и пригласил на нее Путина.

"Нам, руководителям трех славянских государств, нужно сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем", — сказал Лукашенко.

Напомним, что Путин отправил в Беларусь миллионы килограммов взрывчатки. Уже рассказали, зачем она нужна на учениях "Запад-2025" и кому угрожает.

Ранее "Телеграф" писал, как Путин встретил Лукашенко в Кремле и чем его угощал. На фото было видно, что стол сервировали для рабочего завтрака с разнообразными закусками и напитками.