Его создали в Киеве. Что особенного в последнем Ан-22, который разбился в России (фото)

Грузоемкость борта позволяла перевозить даже танки

В России во вторник, 9 декабря, разбился последний самолет Минобороны РФ Ан-22 "Антей". Этот борт мог перевозить множество военной техники: от танков до вертолетов.

Что нужно знать:

РосСМИ уже сообщают, что погибли все 7 членов экипажа

Самолет Ан-22 был последним в своем классе в России

Несколько лет назад в РФ списали четыре "Антея", а один оставили

"Телеграф" расскажет о характеристиках этого самолета и его особенностях. Заметим, что самолет Ан-22 "Антей" может садиться и взлетать с грунтовых взлетно-посадочных полос с тяжелым грузом.

Самолет Ан-22 "Антей" — это советский турбовинтовой транспортный самолет, который был создан в 1965 году в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. О. К. Антонова. Борт установил 41 мировой авиационный рекорд.

Он считается единственным в мире тяжелым турбовинтовым самолетом, способным садиться и взлетать с грунтовых взлетно-посадочных полос с тяжелым грузом. Его разрабатывали для нужд военных, но впоследствии начали использовать и для перевозки груза. Ан-22 может перевозить почти любую военную технику.

Характеристика борта:

Длина – 57,31 м

Высота – 12,53 м

Размах крыла – 64,40 м

Крейсерская скорость – 580 км/ч

Практическая дальность – 5 225 км

Скорость полета – 650 км/ч

Экипаж – пять-семь человек

Грузоподъемность: эксплуатационная – 40 т; максимальная – 60 т;

Масса снаряженного: 120 тыс. кг;

Нормальная взлетная масса: 205 тыс. кг;

Максимальная взлетная масса – 226 тыс. кг.

Размеры "Антея" позволяют перевозить до 700 человек, или четыре БМП, или танк, или любой фронтовой самолет, вертолет.

Добавим, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, борт, потерпевший крушение, был выведен из ремонта и проходил плановый облет. Однако кончилось все катастрофой.

"В России таких бортов — 4. Несмотря на срок службы некоторых из них, превышающий 50 лет, в России продолжается эксплуатация этих самолетов", — пишет эксперт.

Заметим, что разбившийся 9 декабря самолет Ан-22 был последним бортом такого класса. Ведь несколько лет назад в России списали четыре "Антея", оставив только один. Однако и он проработал недолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит известный "летающий Кремль" главы России Владимира Путина.