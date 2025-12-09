Його виготовили в Києві. Що особливого в останньому Ан-22, який розбився в Росії (фото)

Вантажомісткість борту дозволяла перевозити навіть танки

В Росії у вівторок, 9 грудня, розбився останній літак Міноборони РФ Ан-22 "Антей". Цей борт міг перевозити велику кількість військової техніки: від танків до вертольотів.

Що треба знати:

РосЗМІ вже повідомляють, що загинули всі 7 членів екіпажу

Літак Ан-22 був останнім у своєму класі в Росії

Кілька років назад в РФ списали чотири "Антеї", а один залишили

"Телеграф" розповість про характеристики цього літака та його особливості. Зауважимо, що літак Ан-22 "Антей" може сідати та злітати зі ґрунтових злітно-посадкових смуг з важким вантажем.

Літак Ан-22 "Антей" — це радянський турбогвинтовий транспортний літак, який створили в 1965 року в Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О. К. Антонова. Борт встановив 41 світовий авіаційний рекорд.

Він вважається єдиним у світі важкий турбогвинтовий літак, здатним сідати і злітати з ґрунтових злітно-посадкових смуг з важким вантажем. Його розробляли для потреб військових, але згодом почали використовувати і для перевезення вантажу. Ан-22 може перевозити майже будь-яку військову техніку.

Характеристика борту:

Довжина – 57,31 м

Висота – 12,53 м

Розмах крила – 64,40 м

Крейсерська швидкість – 580 км/год

Практична дальність – 5 225 км

Швидкість польоту – 650 км / год

Екіпаж – п’ять-сім осіб

Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;

Маса спорядженого: 120 тис. кг;

Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;

Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.

Загалом, розміри "Антея" дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.

Додамо, за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, борт, який зазнав аварії, був виведений з ремонту і проходив плановий обліт. Однак закінчилось все катастрофою.

"У Росії таких бортів — 4. Попри термін служби деяких з них, що перевищує 50 років, в Росії триває експлуатація цих літаків", — пише експерт.

Зауважимо, що літак Ан-22, яки розбився 9 грудня, був останнім бортом такого класу. Адже кілька років назад в Росії списали чотири "Антеї", залишивши лише один. Однак і він пропрацював недовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає відомий "літаючий Кремль" голови Росії Володимира Путіна.