В России таких всего два: что за уникальный самолет "А-60" могли уничтожить в Таганроге (фото)

Взрывы раздались на заводе "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Силы обороны Украины, скорее всего, поразили уникальный российский самолет А-60 в Таганроге. Этот борт – это летучая лаборатория для испытания лазерного оружия.

Что нужно знать:

Силы обороны Украины, вероятно, поразили самолет А-60 в ночь на 25 ноября, во вторник

Атакована была авиабаза Таганрог-Южный, рядом с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом

Россия имеет только два борта А-60

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 25 ноября в Таганроге раздались взрывы. При ударе по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно был поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие производит ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал фото и видео последствий этой атаки. На кадрах видно, как самолет, вероятно, получил критические повреждения или вообще мог быть уничтожен.

Силы обороны, вероятно, поразили уникальный самолет А-60, как видно на снимке ниже, он имеет специфический "холм". По данным последних спутниковых снимков от 18 ноября на стоянке авиабазы было 4 самолета и среди них вполне мог быть А-60. На одном из видео также частично виден номер борта, пораженный во время атаки.

Как выглядел самолет

Самолет А-60, вероятно, поразили в Таганроге

Что известно о самолете А-60

А-60 — советская, российская, экспериментальная летучая лаборатория, носитель лазерного оружия на базе самолета Ил-76МД. Предназначена для исследования распространения лазерных лучей в верхних слоях атмосферы, а в дальнейшем – для подавления разведки противника. За время существования проекта в СССР было построено только два опытных образца этой экспериментальной системы.

Самолет А-60

Если Силам обороны действительно удалось поразить и возможно уничтожить борт А-60, Россия потеряла один из двух уникальных самолетов. Интересно, что борт, показанный на видео, не один год стоял на одном месте на территории аэродрома "Таганрог-Южный".

