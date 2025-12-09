Последний Ан-22 Минобороны разбился в России. На борту было семь человек

Размеры борта позволяют перевозить танки и другую военную технику

Во вторник, 9 декабря, в России в Ивановской области упал самолет Ан-22 "Антей". Предварительно на борту находились 7 членов экипажа.

Что нужно знать:

Причину авиакатастрофы официально не сообщали

Борт Ан-22 может перевозить до 700 человек или четыре БМП

Семь членов экипажа военного АН-22 "Антей", предварительно, погибли

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что борт скорее всего принадлежал Минобороны России.

Известно, что авиакатастрофа произошла в Фурмановском районе Ивановской области. На месте работают спасатели. Борт упал возле Уводского водохранилища в Ивановской области. Фрагменты самолета найдены на воде. Все семь членов экипажа, предварительно, погибли.

В России упал Ан-22

Отметим, что разбившийся 9 декабря самолет Ан-22 был последним бортом такого класса. Ведь несколько лет назад в России списали четыре "Антея", оставив только один. Однако и он проработал недолго.

Что известно о борте Ан-22

Самолет Ан-22 "Антей" — единственный в мире тяжелый турбовинтовой самолет, способный садиться и взлетать с грунтовых взлетно-посадочных полос с тяжелым грузом. Его разрабатывали для военных нужд, но впоследствии начали использовать и для перевозки груза. Ан-22 может перевозить почти любую военную технику.

Самолет Ан-22

Характеристика борта:

Длина – 57,31 м

Высота – 12,53 м

Размах крыла – 64,40 м

Крейсерская скорость – 580 км/ч

Практическая дальность – 5 225 км

Скорость полета – 650 км/ч

Экипаж – пять-семь человек

Грузоподъемность: эксплуатационная – 40 т; максимальная – 60 т;

Масса снаряженного: 120 тыс. кг;

Нормальная взлетная масса: 205 тыс. кг;

Максимальная взлетная масса – 226 тыс. кг.

Размеры "Антея" позволяют перевозить до 700 человек, или четыре БМП, или танк, или любой фронтовой самолет, вертолет.

