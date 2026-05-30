В Украине будут бесплатно раздавать продукты. Как эта система уже работает в Чехии

Инициативу поддерживают сети супермаркетов, волонтеры, обычные граждане

В Украине готовятся запустить "фудбенкинг" (банк продовольствия), в рамках которого продукты будут бесплатно раздавать нуждающимся. Система уже успешно работает в европейских странах, в том числе и в Чехии.

"Телеграф" рассказывает, как работает "фудбенкинг" в Чехии. Программа там координируется Чешской федерацией продовольственных банков (Česká federace potravinových bank).

Фудбэнкинг в Чехии в цифрах. Фото: potravinovebanky.cz

Кто может получить бесплатные продукты в Чехии

Продовольственные банки – это некоммерческие организации, которые собирают продукты и распределяют их среди аккредитованных благотворительных организаций. Эти благотворительные организации затем передают их нуждающимся, в частности одиноким пожилым людям, семьям в кризисных ситуациях, одиноким родителям и бездомным. Также помощь оказывается украинским беженцам.

Раздача продуктовых наборов. Фото: potravinovebanky.cz

Откуда продукты попадают в Банки продовольствия

Продовольствие в банки поступает посредством пожертвований от сетей супермаркетов, Европейской программы продовольственной и материальной помощи, фермеров, производителей и частных лиц. Большинство из этих продуктов имеют близкий к истечению срок годности, поврежденную упаковку или неправильную маркировку.

Сбор продуктов. Фото: potravinovebanky.cz

Какие продукты можно получить бесплатно

Эти продукты вполне пригодны к потреблению и могут пригодиться людям в затруднении. В продуктовые наборы входят крупы, консервы, растительное масло, макароны, чай, кофе и т.д.

Какие продукты бесплатно раздают в Чехии. Фото: novinky.cz

Куда обратиться, чтобы бесплатно получить продукты

Чтобы получить продуктовые наборы, нужно обратится в местное отделение благотворительной организации в регионе пребывания. К числу таких организаций относятся Charita Česká republika, Český červený kríž или Armáda spásy.

Продуктовые банки в Чехии. Фото: Скрин с сайта potravinovebanky.cz

Чешская федерация продовольственных банков – задачи и цели

Фудбенкинг в Чехии Фото: Скрин с сайта potravinovebanky.cz

спасение непригодных к продаже продуктов

помощь людям, которые в этом нуждаются

самый большой сбор продуктов в Чешской Республике

помощь в случае внезапных кризисных ситуаций и гуманитарных катастроф

управление крупнейшим логистическим центром продовольственной помощи в Чехии

обучение и консультирование молодежи в отношении пищи, предотвращению образования отходов и волонтерства

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бесплатно получить продукты в Польше. Чтобы получать еду из банков продуктов, нужно соответствовать определенным критериям. Ее предоставляют лицам и семьям, доход которых не превышает определенных размеров.