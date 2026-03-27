Рейтинг доверия россиян к Путину упал ниже всего с 2022 года. Каким он был раньше

Жители РФ начинают что-то подозревать?

Рейтинги доверия к главе России Владимиру Путину и одобрение его деятельности на посту президента внутри РФ упали до минимума за все время войны против Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования государственного ВЦИОМа (всероссийский центр изучения общественного мнения).

Уровень недоверия и неодобрения Путина также достиг рекордного с начала войны значения, сообщает "Агентство. Новости". Уровень одобрения деятельности главы РФ в период с 19 по 22 марта упал на 1,9 п.п (процентных пунктов) по сравнению с прошлым периодом (9-15 марта) и достиг 70,1%. Уровень доверия Путину за этот же период снизился на 1,7 п.п. и достиг 75%.

В последний раз оба показателя опускались ниже 20 февраля 2022 года, то есть за четыре дня до войны. Тогда уровень одобрения составил 64,3%, а уровень доверия – 67,2%, говорится в сообщении

Отмечается, что таких низких рейтингов у Путина не было даже во время мятежа Евгения Пригожина и начала операции ВСУ в Курской области. Рекордным за все время войны стало и количество россиян, не одобряющих деятельность Путина и не доверяющих ему. Тех, кто не одобряет его работу, оказалось 18,3% (рост на 1,2 п.п. за неделю), не доверяющих ему — 20,1% (рост на 1,7 п.п.).

Какими были рейтинги Путина до войны

За годы "правления" Путина его рейтинг всегда поднимался во время военных кампаний и падал в "невоенные" периоды России, рассказал научный руководитель российского негосударственного исследовательского агентства "Левада-центр" Лев Гудков. В 2013 почти половина россиян (47%) говорила, что они не хотели бы видеть Путина на следующий президентский срок.

Однако после аннексии Крыма в 2014 году рейтинг Путина поднялся и продолжал держаться на достаточно высоком уровне. После начала полномасштабной войны России против Украины в ноябре 2022 рейтинг Путина был на уровне 75-77%.

Как рассказывал "Телеграф", ВЦИОМ прогнозирует, что война России против Украины завершится в 2026 году. Там считают этот сценарий реалистичным.