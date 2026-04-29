Парад на 9 мая в Москве пройдет без военной техники. Как пришло в упадок главное путинское шоу за 10 лет

Впервые тяжелая техника проехала по Красной площади в 2008 году

Военный парад в Москве 9 мая этого года состоится без военной техники — впервые с 2008 года. В целом главное "шоу" главы РФ Владимира Путина начало заметно приходить в упадок после начала агрессии против Украины в 2014 году, и за годы полномасштабной войны эта тенденция усилилась.

Без техники и курсантов, но с "интересным кино"

Об отсутствии традиционных колонн с бронетехникой сообщили в Минобороны РФ. Там заявили, что в параде примут участие военнослужащие российской армии и самолеты пилотажных групп и Су-25.

Отмечается, что "в связи с текущей оперативной обстановкой" в параде также не будут участвовать курсанты военных училищ. Вместо этого во время действа обещают показать работу военных, выполняющих боевые задания в Украине.

Также покажут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, воздушно-космических силах и Военно-морском флоте. В завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.

Во время войны против Украины военные парады в Москве стали менее представительными и масштабными

Тенденция к упадку главного военного шоу Путина очевидна, если посмотреть на статистику. В 2005 году юбилейный парад в Москве посетили лидеры многих западных стран, включая президентов США и Франции.

Однако уже в 2015 году, после оккупации Россией украинского Крыма, состав гостей изменился. Вместо лидеров Запада стали чаще приезжать лидеры стран Африки и Ближнего Востока, а также Индии и Китая.

Именно парад 2015 года закрепил изменения в списке высокопоставленных гостей. На нем присутствовал 31 лидер зарубежных государств и приняли участие более 16 тысяч военнослужащих.

А вот в год начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2022 году Путин принимал парад "победы" один. Не приехал ни один иностранный лидер.

В 2023 году парад посетили лидеры семи стран постсоветского пространства: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2024 году на парад 9 мая приехали лидеры шести стран: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Казахстана – Касим-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркмении – Сердар Бердымухамедов.

В юбилейном 2025 году участие в путинском параде принимали лидеры 29 стран. Среди них – Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сербия, Словакия и т.д.

Кроме того, меньше стал и масштаб проведения самого парада. Если в 2015 году в нем участвовали 16 тысяч военных и показали более 190 единиц наземной техники, то в 2024 – только 9 тысяч военных и более 60 единиц наземной техники. В юбилейном 2025 году Кремль попытался вернуть былое величие (11 тысяч военных и 180 единиц наземной техники). Однако это все равно меньше, чем в 2015 году. И, как видим, уже в 2026 году военной наземной техники не будет вообще, парад откровенно теряет масштабность.

Статистика путинских парадов с 2015 года. Инфографика создана ИИ

Какими были парады на 9 мая в Москве в последние годы

Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля. Это действо проходит ежегодно на Красной площади в Москве. Оно посвящено "победе" во Второй мировой войне. Следует отметить, что впервые тяжелая военная техника приняла участие в параде 9 мая в 2008 году.

Бронетехника на Красной площади во время одного из предыдущих парадов

В 2025 году Кремль праздновал годовщину — 80 лет со дня завершения Второй Мировой и попыталась вернуть своему параду прежний размах: было привлечено 11 тысяч военных, более 180 единиц техники и около 15 самолетов, пишет "Слово и Дело".

Однако в 2023 и 2024 году традиционное путинское действо было максимально скромным по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Парады на 9 мая в Москве. Инфографика "Слово и дело"

2020 год: парад перенесли на конец июня из-за пандемии коронавируса. Было привлечено 13 тысяч военных и рекордное количество наземной техники – более 230 единиц . Кроме того, пролетели 75 самолетов и вертолетов.

2021 год : 12 тысяч военных, более 190 единиц наземной техники , 75 самолетов и вертолетов.

2022 год: В параде приняли участие 11 тысяч военных , среди которых и участники войны против Украины. Кремль показал более 130 единиц наземной техники , авиационной части не было.

2023 год : 8 тысяч военных и около 50 единиц наземной техники . Авиационная часть была упразднена, поскольку украинские беспилотники уже долетали в Москву и область.

2024 год: 9 тысяч военных и более 60 единиц наземной техники. Авиационную часть провели скромнее: пролетели всего 15 самолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны примут участие в путинском параде в 2026 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет прорваться в Москву через Польшу.