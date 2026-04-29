Рус

Парад на 9 травня у Москві пройде без військової техніки. Як занепало головне путінське шоу за 10 років

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Путін змушений робити своє шоу скромнішим. Фото Колаж "Телеграф"

Вперше важка техніка проїхала Червоною площею у 2008 році

Військовий парад у Москві 9 травня цього року відбудеться без військової техніки, — вперше з 2008 року. В цілому головне шоу глави РФ Володимира Путіна почало помітно занепадати після початку агресії проти України у 2014 році, й за роки повномасштабної війни ця тенденція посилилася.

Без техніки та курсантів, але з "цікавим кіно"

Про відсутність традиційних колон з бронетехнікою повідомили у міноборони РФ. Там заявили, що в параді візьмуть участь військовослужбовці російської армії та літаки пілотажних груп і Су-25.

Зазначається, що "у зв'язку з поточною оперативною обстановкою" в параді також не братимуть участі курсанти військових училищ. Замість цього під час дійства обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні.

Також покажуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті. На завершення параду льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви у кольори прапора РФ.

За час війни проти України військові паради у Москві стали менш представницькими та масштабними

Тенденція до занепаду головного військового "шоу" Путіна очевидна, якщо поглянути на статистику. У 2005 році ювілейний парад у Москві відвідали лідери багатьох західних держав, включаючи президентів США та Франції.

Проте вже у 2015 році, після окупації Росією українського Криму, склад гостей суттєво змінився. Замість лідерів країн Заходу стали частіше приїжджати лідери країн Африки та Близького Сходу, а також Індії та Китаю.

Саме парад 2015 року закріпив зміни у списку високопоставлених гостей. У тому параді був присутній 31 лідер закордонних держав. В ньому взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців.

А ось у рік початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2022 році Путін приймав парад "перемоги" один, не приїхав жоден іноземний лідер.

У 2023 році парад відвідали лідери семи країн пострадянського простору: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. У 2024 році на парад 9 травня приїхали лідери шести країн: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану – Емомалі Рахмон, Туркменії – Сердар Бердимухамедов.

У ювілейному 2025 участь у путінському параді брали лідери 29 країн. Серед них — Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Ефіопія, Сербія, Словаччина тощо.

Крім того, меншим став і масштаб проведення самого параду. Якщо у 2015 році в ньому брали участь 16 тисяч військових та показали понад 190 одиниць наземної техніки, то у 2024лише 9 тисяч військових і понад 60 одиниць наземної техніки. У ювілейному 2025 році Кремль спробував повернути колишню велич (11 тисяч військових та 180 одиниць наземної техніки). Проте це все одно менше, ніж у 2015. І, як бачимо, вже у 2026 військової наземної техніки не буде взагалі, парад відверто втрачає масштабність.

Статистика путинських парадів з 2015 року. Інфографіку створено ШІ

Якими біли паради на 9 травня у Москві останніми роками

Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля. Це дійство відбувається щороку на Червоній площі у Москві. Воно присвячене "перемозі" у Другій світовій війні. Варто зазначити, що вперше важка військова техніка взяла участь у параді 9 травня у 2008 році.

Бронетехніка на Червоній площі під час одного з попередніх парадів

У 2025 році Кремль святкував річницю — 80 років з дня завершення Другої Світової та спробувала повернути своєму параду колишній розмах: було залучено 11 тисяч військових, понад 180 одиниць техніки та близько 15 літаків, пише "Слово і Діло".

Проте у 2023 та 2024 традиційне путінське дійство було максимально скромним у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Паради на 9 травня в Москві. Інфографіка "Слово і діло"
  • 2020 рік: парад перенесли на кінець червня через пандемію коронавірусу. Було залучено 13 тисяч військових і рекордну кількість наземної техніки – понад 230 одиниць. Крім того, пролетіли 75 літаків і гелікоптерів.
  • 2021 рік: 12 тисяч військових, понад 190 одиниць наземної техніки, 75 літаків і гелікоптерів.
  • 2022 рік: У параді взяли участь 11 тисяч військових, серед яких і учасники війни проти України. Кремль показав понад 130 одиниць наземної техніки, авіаційної частини не було.
  • 2023 рік: 8 тисяч військових та близько 50 одиниць наземної техніки. Авіаційна частина була скасована, оскільки українські безпілотники вже долітали до Москви та області.
  • 2024 рік: 9 тисяч військових і понад 60 одиниць наземної техніки. Авіаційну частину провели скромніше: пролетіли лише 15 літаків.

Теги:
#Росія #Парад #9 травня