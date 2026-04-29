Парад на 9 травня у Москві пройде без військової техніки. Як занепало головне путінське шоу за 10 років

Вперше важка техніка проїхала Червоною площею у 2008 році

Військовий парад у Москві 9 травня цього року відбудеться без військової техніки, — вперше з 2008 року. В цілому головне шоу глави РФ Володимира Путіна почало помітно занепадати після початку агресії проти України у 2014 році, й за роки повномасштабної війни ця тенденція посилилася.

Без техніки та курсантів, але з "цікавим кіно"

Про відсутність традиційних колон з бронетехнікою повідомили у міноборони РФ. Там заявили, що в параді візьмуть участь військовослужбовці російської армії та літаки пілотажних груп і Су-25.

Зазначається, що "у зв'язку з поточною оперативною обстановкою" в параді також не братимуть участі курсанти військових училищ. Замість цього під час дійства обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні.

Також покажуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті. На завершення параду льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви у кольори прапора РФ.

За час війни проти України військові паради у Москві стали менш представницькими та масштабними

Тенденція до занепаду головного військового "шоу" Путіна очевидна, якщо поглянути на статистику. У 2005 році ювілейний парад у Москві відвідали лідери багатьох західних держав, включаючи президентів США та Франції.

Проте вже у 2015 році, після окупації Росією українського Криму, склад гостей суттєво змінився. Замість лідерів країн Заходу стали частіше приїжджати лідери країн Африки та Близького Сходу, а також Індії та Китаю.

Саме парад 2015 року закріпив зміни у списку високопоставлених гостей. У тому параді був присутній 31 лідер закордонних держав. В ньому взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців.

А ось у рік початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2022 році Путін приймав парад "перемоги" один, не приїхав жоден іноземний лідер.

У 2023 році парад відвідали лідери семи країн пострадянського простору: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. У 2024 році на парад 9 травня приїхали лідери шести країн: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану – Емомалі Рахмон, Туркменії – Сердар Бердимухамедов.

У ювілейному 2025 участь у путінському параді брали лідери 29 країн. Серед них — Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Ефіопія, Сербія, Словаччина тощо.

Крім того, меншим став і масштаб проведення самого параду. Якщо у 2015 році в ньому брали участь 16 тисяч військових та показали понад 190 одиниць наземної техніки, то у 2024 — лише 9 тисяч військових і понад 60 одиниць наземної техніки. У ювілейному 2025 році Кремль спробував повернути колишню велич (11 тисяч військових та 180 одиниць наземної техніки). Проте це все одно менше, ніж у 2015. І, як бачимо, вже у 2026 військової наземної техніки не буде взагалі, парад відверто втрачає масштабність.

Статистика путинських парадів з 2015 року. Інфографіку створено ШІ

Якими біли паради на 9 травня у Москві останніми роками

Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля. Це дійство відбувається щороку на Червоній площі у Москві. Воно присвячене "перемозі" у Другій світовій війні. Варто зазначити, що вперше важка військова техніка взяла участь у параді 9 травня у 2008 році.

Бронетехніка на Червоній площі під час одного з попередніх парадів

У 2025 році Кремль святкував річницю — 80 років з дня завершення Другої Світової та спробувала повернути своєму параду колишній розмах: було залучено 11 тисяч військових, понад 180 одиниць техніки та близько 15 літаків, пише "Слово і Діло".

Проте у 2023 та 2024 традиційне путінське дійство було максимально скромним у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Паради на 9 травня в Москві. Інфографіка "Слово і діло"

2020 рік: парад перенесли на кінець червня через пандемію коронавірусу. Було залучено 13 тисяч військових і рекордну кількість наземної техніки – понад 230 одиниць . Крім того, пролетіли 75 літаків і гелікоптерів.

2021 рік : 12 тисяч військових, понад 190 одиниць наземної техніки , 75 літаків і гелікоптерів.

2022 рік: У параді взяли участь 11 тисяч військових , серед яких і учасники війни проти України. Кремль показав понад 130 одиниць наземної техніки , авіаційної частини не було.

2023 рік : 8 тисяч військових та близько 50 одиниць наземної техніки . Авіаційна частина була скасована, оскільки українські безпілотники вже долітали до Москви та області.

2024 рік: 9 тисяч військових і понад 60 одиниць наземної техніки. Авіаційну частину провели скромніше: пролетіли лише 15 літаків.

