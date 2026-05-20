Путин удивил опухшим лицом в Пекине: ИИ раскрыл, что с ним произошло за два дня (фото, видео)

Нейросеть нашла несколько возможных причин изменений

Внешний вид российского главы Владимира Путина во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 20 мая вызывает много вопросов. В сравнении с кадрами от 18 мая заметны различия, в частности, в форме лица, контуре шеи и выраженности возрастных изменений.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini, чтобы проанализировать внешность Путина и то, как она меняется всего за несколько дней.

Отекший Путин в Пекине

Цифровой разум акцентирует, что визуальная разница между кадрами из Китая от 19 и 20 мая и кадрами обращения Путина из Кремля 18 мая очень заметна.

Так, на свежих фото явно виден эффект "надутого лица". То есть, щеки российского главы выглядят неестественно круглыми, обвисшими снизу и сдвинутыми к линии челюсти. Из-за этого появляется визуальный эффект заметно округлившегося и отёчного лица, который иногда связывают с задержкой жидкости в организме, медикаментозным воздействием или косметологическими процедурами.

Отдельное внимание стоит обратить на подбородок и шею Путина. На кадрах можно заметить, что воротник рубашки буквально впивается в шею, из-за чего она кажется отечной и массивной. Кроме того, нижняя часть лица выглядит менее выраженной и потеряла чёткие очертания. В области шеи и подбородка появились заметные складки.

ИИ заметил и странную деталь в мимике. На этих кадрах Путин делает необычную гримасу, когда пытается собрать губы. Это подчеркивает неестественный объем в нижней части щек.

Сравнивая фото с предыдущими, Gemini сразу замечает, что на кадрах от 18 мая, где Путин делает обращение из Кремля, лицо имеет совершенно иную, более вытянутую и истощенную структуру. То есть, у него более четкий овал лица, нет отеков на щеках.

Кроме того, шею Путина выглядит тоньше и это можно заметить по вороту рубашки, который сидит свободно и не сдавливает шею.

Совершенно другие глаза и взгляд — еще одна деталь, на которую обращает внимание нейросеть. На этих кадрах текстура кожи вокруг глаз и сами впадины выглядят более глубокими. Таким образом Путин не выглядит отечным.

Что творится с Путиным?

ИИ объясняет такие изменения во внешности главы Кремля сразу несколькими возможными факторами:

Медицинский / косметологический аспект. Путину могли уколоть серьезную дозу препаратов для поддержания тонуса или косметических филеров в ходе подготовки его ко встрече с Си Цзиньпином. Дело в том, что далеко не на всех зарубежных визитах есть возможность полностью контролировать ракурсы съемок, как это обычно делает пресс-служба Кремля. Потому его команда могла прибегнуть к косметологическим процедурам, которые в итоге дали отек, который "сполз" во время перелета и изменения климата.

Ракурс и оптика. Еще одна причина разницы во внешности может заключаться в том, что на китайских кадрах свет падает сверху-сбоку, подчеркивая каждую морщинку и провисание кожи. А с кадрами в Кремле ситуация иная — там тщательно выставлен свет, который сглаживает недостатки и делает Путина более привычным. Однако ИИ резюмирует, что даже с этим трудно объяснить такую ​​разницу в объеме шеи всего за пару дней.

Какие изменения во внешности Путина замечали с 2020 по 2026 год. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

