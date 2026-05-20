Путин удивил опухшим лицом в Пекине: ИИ раскрыл, что с ним произошло за два дня (фото, видео)

Анастасия Мокрик
Внешность Путина снова удивляет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нейросеть нашла несколько возможных причин изменений

Внешний вид российского главы Владимира Путина во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 20 мая вызывает много вопросов. В сравнении с кадрами от 18 мая заметны различия, в частности, в форме лица, контуре шеи и выраженности возрастных изменений.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini, чтобы проанализировать внешность Путина и то, как она меняется всего за несколько дней.

Отекший Путин в Пекине

Цифровой разум акцентирует, что визуальная разница между кадрами из Китая от 19 и 20 мая и кадрами обращения Путина из Кремля 18 мая очень заметна.

Так, на свежих фото явно виден эффект "надутого лица". То есть, щеки российского главы выглядят неестественно круглыми, обвисшими снизу и сдвинутыми к линии челюсти. Из-за этого появляется визуальный эффект заметно округлившегося и отёчного лица, который иногда связывают с задержкой жидкости в организме, медикаментозным воздействием или косметологическими процедурами.

Путин в Пекине 20 мая

Отдельное внимание стоит обратить на подбородок и шею Путина. На кадрах можно заметить, что воротник рубашки буквально впивается в шею, из-за чего она кажется отечной и массивной. Кроме того, нижняя часть лица выглядит менее выраженной и потеряла чёткие очертания. В области шеи и подбородка появились заметные складки.

Путин в Пекине 20 мая

ИИ заметил и странную деталь в мимике. На этих кадрах Путин делает необычную гримасу, когда пытается собрать губы. Это подчеркивает неестественный объем в нижней части щек.

Путин в Пекине 20 мая

Обычный Путин в Кремле

Сравнивая фото с предыдущими, Gemini сразу замечает, что на кадрах от 18 мая, где Путин делает обращение из Кремля, лицо имеет совершенно иную, более вытянутую и истощенную структуру. То есть, у него более четкий овал лица, нет отеков на щеках.

Путин в Кремле 18 мая

Кроме того, шею Путина выглядит тоньше и это можно заметить по вороту рубашки, который сидит свободно и не сдавливает шею.

Путин в Кремле 18 мая

Совершенно другие глаза и взгляд — еще одна деталь, на которую обращает внимание нейросеть. На этих кадрах текстура кожи вокруг глаз и сами впадины выглядят более глубокими. Таким образом Путин не выглядит отечным.

Путин в Кремле 18 мая

Что творится с Путиным?

ИИ объясняет такие изменения во внешности главы Кремля сразу несколькими возможными факторами:

  • Медицинский / косметологический аспект. Путину могли уколоть серьезную дозу препаратов для поддержания тонуса или косметических филеров в ходе подготовки его ко встрече с Си Цзиньпином. Дело в том, что далеко не на всех зарубежных визитах есть возможность полностью контролировать ракурсы съемок, как это обычно делает пресс-служба Кремля. Потому его команда могла прибегнуть к косметологическим процедурам, которые в итоге дали отек, который "сполз" во время перелета и изменения климата.
  • В Китай прилетел двойник Путина. Gemini подметил, ч то у "кабинетного" Путина совершенно другие пропорции черепа и посадка шеи. А на кадрах из Пекина сидит так называемый "зажеванный" или "пухлый" вариант. У этого "Путина" более широкая нижняя челюсть и склонность к отекам подбородка под действием стресса или медикаментов.
  • Ракурс и оптика. Еще одна причина разницы во внешности может заключаться в том, что на китайских кадрах свет падает сверху-сбоку, подчеркивая каждую морщинку и провисание кожи. А с кадрами в Кремле ситуация иная — там тщательно выставлен свет, который сглаживает недостатки и делает Путина более привычным. Однако ИИ резюмирует, что даже с этим трудно объяснить такую ​​разницу в объеме шеи всего за пару дней.
Какие изменения во внешности Путина замечали с 2020 по 2026 год
Какие изменения во внешности Путина замечали с 2020 по 2026 год. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выражение лица Путина на параде 9 мая стало поводом для мемов.

