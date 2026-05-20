Каждый шаг - как последний: Путин превратился в сутулого деда и едва передвигает ноги (видео)

Наталья Дума
Глава Кремля Путин Новость обновлена 20 мая 2026, 12:01
Глава Кремля Путин. Фото Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, уже не может скрыть, что годы берут свое. На свежих видео глава Кремля ходит осторожно и скованно, хромая. А его мнимый образ "сильного лидера" все больше трещит — вместе с осанкой, которая заметно стала сутулой.

На новых видео с встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем Путин двигается медленно и напряженно, будто каждый шаг дается ему очень тяжело. Плечи опущены вперед, корпус наклонен, руки почти не двигаются во время ходьбы, а сама осанка все больше напоминает классического русского деда.

Особенно контрастно это выглядит на фоне старой кремлевской пропаганды, которая годами продавала Путина как "вечно молодого" и "энергичного" лидера. Но все же в 73 года здоровье деда-президента РФ не может скрыться за ботоксом.

К слову, недавно глава Кремля снова оказался в центре внимания из-за странного эфира, во время которого его буквально "перекосило" прямо посреди разговора о… луковом пироге. Речь шла о блюде национальной кухни одного из коренных народов РФ, но обсуждение кулинарии неожиданно превратилось в очередной вирусный момент. Камеры зафиксировали неестественную мимику и резкий перекос лица Путина.

В Кремле традиционно делают вид, что ничего удивительного не произошло. Впрочем, видео с российским диктатором в последние годы все чаще вызывают вопросы — и не только о геополитике, но и о его физическом состоянии. Поскольку пока российская пропаганда продолжает рисовать "сильного лидера", сам так называемый лидер просто разваливается.

