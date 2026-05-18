"Чернигов" - "Динамо": букмекеры удивили прогнозом на финал Кубка Украины

Специалисты оценили шансы команд

В среду, 20 мая, "Чернигов" и "Динамо" Киев сыграют в финале Кубка Украины по футболу-2026. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн-трансляция матча "Чернигов" — "Динамо".

Что нужно знать

"Чернигов" и "Динамо" сыграют во Львове

Букмекеры на стороне Бело-синих

Искусственный интеллект дает некоторые шансы "Чернигову"

По мнению букмекеров, у "Чернигова" фактически нет шансов, чтобы выиграть трофей. Об этом сообщает "Телеграф".

Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,09 на победу "Динамо". В то же время успех номинальных хозяев маловероятен — коэффициент 26,00. Добавим, что специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 0:2 или 0:3 в пользу киевлян (коэффициент 5,00).

Искусственный интеллект ChatGPT дает лишь 10% на победу "Чернигова" и то, если команда сможет не пропустить в первые 60 минут. ИИ считает, что разница в классе и глубина состава принесет Бело-синим комфортную победу со счетом 2:0.

Редакция "Телеграфа" не верит, что "Чернигов" "доживет" до пенальти. Вероятный исход — 3:0 в пользу "Динамо".

Игра "Чернигов" — "Динамо" пройдет на "Арене Львов". Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть финал Кубка Украины по ТВ.

Напомним, на пути к финалу Кубка Украины "Чернигов" одолел "Атлет" Киев (1:0), после чего прошел "Кривбасс" (3:0 — техническая победа), "Лесное" (1:1, 4:3 по пенальти), "Феникс" Мариуполь (0:0, 5:4 по пенальти) и "Металлист-1925" (0:0, 6:5 по пенальти). "Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1), "Ингулец" (2:0) и "Буковину" (3:0).