Дело дошло до увольнения главы полиции? Что известно об обысках в нескольких областях
Следственные действия происходят сразу в трех облуправлениях полиции
СБУ и НАБУ пришли с обысками в полицию Тернопольщины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. По данным нардепа, часть чиновников подозревают во взяточничестве.
Что нужно знать:
- Следственные действия продолжаются в Тернопольской, Житомирской и Прикарпатье
- Нацполиция подтвердила проведение процессуальных действий
- На фото с мест обысков видны сотрудники СБУ
- Нардеп заявил о подозрениях во взяточничестве должностным лицам
Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис подтвердила обыски и заявила, что "Нацполиция способствует проведению всех процессуальных действий". На фото, которые распространяются с места событий, видно, что обыски проводятся Службой безопасности Украины. В Тернопольской области у главы ГУ Нацполиции проводит обыск НАБУ, утверждает нардеп Алексей Гончаренко.
По его данным, якобы задерживали чиновников во время получения взяток и объявили им подозрения за получение неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Нардеп утверждает, что это:
- помощник заместителя министра МВД Василия Тетери – В.В. Воробей
- начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько
- заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк
- первый заместитель начальника – начальник следственного управления полиции Тернопольской области Андрей Ткачик
- заместитель начальника полиции Житомирской области Илья Гулеватый.
Пока деталей от НАБУ или СБУ нет. Обыски также повлекли за собой появление информации, что председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский якобы написал заявление на увольнение. Однако в МВД говорят, что это не соответствует действительности.
