Дело дошло до увольнения главы полиции? Что известно об обысках в нескольких областях

Следственные действия происходят сразу в трех облуправлениях полиции

СБУ и НАБУ пришли с обысками в полицию Тернопольщины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. По данным нардепа, часть чиновников подозревают во взяточничестве.

Следственные действия продолжаются в Тернопольской, Житомирской и Прикарпатье

Нацполиция подтвердила проведение процессуальных действий

На фото с мест обысков видны сотрудники СБУ

Нардеп заявил о подозрениях во взяточничестве должностным лицам

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис подтвердила обыски и заявила, что "Нацполиция способствует проведению всех процессуальных действий". На фото, которые распространяются с места событий, видно, что обыски проводятся Службой безопасности Украины. В Тернопольской области у главы ГУ Нацполиции проводит обыск НАБУ, утверждает нардеп Алексей Гончаренко.

Обыски в ГУ Нацполиции Тернопольщины/ Фото: Сергей Стерненко

По его данным, якобы задерживали чиновников во время получения взяток и объявили им подозрения за получение неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Нардеп утверждает, что это:

помощник заместителя министра МВД Василия Тетери – В.В. Воробей

начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько

заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк

первый заместитель начальника – начальник следственного управления полиции Тернопольской области Андрей Ткачик

заместитель начальника полиции Житомирской области Илья Гулеватый.

Обыски в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области/ Фото: Сергей Стерненко

Пока деталей от НАБУ или СБУ нет. Обыски также повлекли за собой появление информации, что председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский якобы написал заявление на увольнение. Однако в МВД говорят, что это не соответствует действительности.

