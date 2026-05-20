Дело дошло до увольнения главы полиции? Что известно об обысках в нескольких областях

Галина Михайлова
Обыски в Житомирской Нацполиции Новость обновлена 20 мая 2026, 10:05
Обыски в Житомирской Нацполиции.

Следственные действия происходят сразу в трех облуправлениях полиции

СБУ и НАБУ пришли с обысками в полицию Тернопольщины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. По данным нардепа, часть чиновников подозревают во взяточничестве.

Что нужно знать:

  • Следственные действия продолжаются в Тернопольской, Житомирской и Прикарпатье
  • Нацполиция подтвердила проведение процессуальных действий
  • На фото с мест обысков видны сотрудники СБУ
  • Нардеп заявил о подозрениях во взяточничестве должностным лицам

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис подтвердила обыски и заявила, что "Нацполиция способствует проведению всех процессуальных действий". На фото, которые распространяются с места событий, видно, что обыски проводятся Службой безопасности Украины. В Тернопольской области у главы ГУ Нацполиции проводит обыск НАБУ, утверждает нардеп Алексей Гончаренко.

Обыски в ГУ Нацполиции Тернопольщины
По его данным, якобы задерживали чиновников во время получения взяток и объявили им подозрения за получение неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Нардеп утверждает, что это:

  • помощник заместителя министра МВД Василия Тетери – В.В. Воробей
  • начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько
  • заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк
  • первый заместитель начальника – начальник следственного управления полиции Тернопольской области Андрей Ткачик
  • заместитель начальника полиции Житомирской области Илья Гулеватый.
Обыски в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области
Пока деталей от НАБУ или СБУ нет. Обыски также повлекли за собой появление информации, что председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский якобы написал заявление на увольнение. Однако в МВД говорят, что это не соответствует действительности.

