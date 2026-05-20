Общественный транспорт в Киеве может стать еще дороже: при каком условии цена перевалит за 30 грн

Стоимость сначала вырастет больше, чем в три раза

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте может существенно возрасти – разовый билет уже планируют повысить до 30 грн вместо прежних 8 грн. В то же время это может быть не предел, и тарифы потенциально способны вырасти еще больше.

Как пояснил "Телеграфу" преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов, существует вероятность установления тарифов выше 30 гривен. По его словам, перевозчики могут аргументировать это тем, что даже в случае уменьшения количества пассажиров они смогут получать тот же доход.

Детальнее в материале: "После коммунального транспорта в Киеве подорожают маршрутки: названы три варианта цены".

Однако специалист обращает внимание на экономику перевозок: для частных операторов чрезмерная погрузка транспорта не всегда выгодна. Переполненные автобусы или маршрутки быстрее изнашиваются, что увеличивает затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава.

Новые цены на проезд в Киеве

Таким образом, в Киеве тарифы на проезд могут и в дальнейшем меняться в зависимости от количества пассажиров и, как следствие, от ремонта транспорта из-за большого потока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, действительно ли новые тарифы сделают проезд в Киеве одним из самых дорогих в Европе.