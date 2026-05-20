Тяжелый взгляд, морщинки и не только: внешность Зеленского сравнили на двух фото с разницей в 7 лет

По мнению нейросети, глава государства стал "другим", в том числе из-за хронического стресса

Владимир Зеленский стал президентом 7 лет назад и за это время его внешность серьезно изменилась. Контраст между молодым улыбчивым политиком и суровым военным лидером за последние годы стал проявляться все отчетливее.

"Телеграф" обратился к ИИ Gemini чтобы нейросеть проанализировала то, как изменился украинский лидер. Сравнение искусственный интеллект делал по двум официальным фотографиям президента, которые были опубликованы на его ресурсах. Один снимок датирован 2019 годом, а второй — 2026.

Владимир Зеленский в 2019 году

Владимир Зеленский в 2026 году

По мнению ИИ, контраст между двумя фотографиями оказывается более чем очевиден. Изменения внешности Зеленского Gemini разделил на несколько ключевых аспектов:

Выражение лица и мимика

2019 год: Данный образ Зеленского Gemini описывает, как классический для начинающего политика - лицо гладко выбрито, присутствует легкая дипломатическая улыбка. Взгляд открытый и живой.

2026 год: Мимика радикально изменилась. Улыбка полностью исчезла, взгляд стал тяжелым, глубоким и сосредоточенным. Лицо выражает крайнюю степень концентрации и перманентной усталости.

"Это взгляд человека, который ежедневно принимает решения критической важности", — добавляет ИИ.

Возрастные изменения и текстура кожи

2019 год: Кожа выглядит подтянутой, здоровой, практически без глубоких морщин.

"Свежее лицо человека, который до этого момента вел активный, но стандартный для шоу-бизнеса образ жизни", — говорится в анализе.

2026 год: На этом фото уже появились отчетливые, глубокие мимические морщины — особенно заметны залегшие складки на лбу, между бровями и выраженные носогубные борозды.

"Кожа выглядит более сухой и обветренной, что часто бывает следствием хронического стресса, недосыпа и дефицита солнечного света", — считает нейросеть.

Глаза и зона вокруг глаз

Самая говорящей деталью на фото 2026 года ИИ называет "синяки" и припухлости под глазами Зеленского.

"Это классический маркер многолетнего дефицита сна. Взгляд направлен вниз, веки кажутся тяжелыми", — добавил Gemini.

Стиль: прическа и борода

2019 год: Аккуратная, классическая стрижка "под костюм", лицо чисто выбрито. В волосах еще не заметно проседи.

2026 год: Появилась плотная, жесткая борода с заметной сединой (особенно в районе усов и подбородка). Седина отчетливо проступает и на висках. Сама прическа стала чуть более короткой и практичной, без намека на укладку.

Общая осанка и язык тела

На смену подтянутой, несколько парадной "струнке" в официальном костюме 2019 года пришла тяжелая, приземленная посадка за столом. Плечи кажутся более массивными, фигура в целом выглядит плотнее, но эта плотность скорее транслирует физическую и моральную нагрузку, которую приходится выдерживать.

Итог: По мнению ИИ, за эти 7 лет произошла резкая трансформация из "молодого, улыбчивого реформатора в костюме-тройке" в "сурового военного лидера, живущего в режиме нон-стоп".

"Лицо Зеленского образца 2026 года — это буквально хроника того, что пережила вся страна за последние годы", — считает Gemini.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за визуальных изменений в Зеленском его даже подозревали в использовании двойников.