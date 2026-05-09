Новый символ победы? В России опозорились поздравлением к 9 мая (фото)
Когда идеология закончилась, в ход пошёл орангутан как универсальный символ всего сразу
К 9 мая, одному из самых сакрализованных праздников в российском календаре, Новосибирский зоопарк решил довольно оригинально поздравить граждан. На городском билборде появился орангутанг на фоне праздничного салюта и надписи "С Днем Победы".
Соответствующие фотографии появились в социальных сетях в преддверии 9 мая. При этом мнения по торжественной наружной рекламе разделились — одни жалуются, что зоопарк не смог выбрать другое животное, другие смеются с ироничной ситуации.
Как уже известно, инициатива принадлежит Новосибирскому зоопарку имени Р. А. Шило. К слову, руководство зоопарка не только довольно удачно и метко поздравило горожан, но еще и собралось снимать на своей территории "патриотический фильм" о роли животных в годы Великой Отечественной войны.
Однако же местным не пришелся по душе билборд. Вместо привычных военных символов, георгиевских лент и пафосных лозунгов — спокойный взгляд примата, который, который буквально наблюдает за происходящим вокруг с философским равнодушием.
