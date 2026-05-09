Новий символ перемоги? У Росії зганьбилися привітанням до 9 травня (фото)

Коли ідеологія закінчилася, пішов орангутан як універсальний символ всього й одразу

До 9 травня, одного з найсакралізованіших свят у російському календарі, Новосибірський зоопарк вирішив досить оригінально привітати громадян. На міському білборді з’явився орангутанг на тлі святкового салюту та напису "С Днем Победы".

Відповідні фотографії з’явилися у соціальних мережах напередодні 9 травня. При цьому думки щодо зовнішньої реклами розділилися — одні скаржаться, що зоопарк не зміг вибрати іншу тварину, інші сміються з іронічної ситуації.

Як відомо, ініціатива належить Новосибірському зоопарку імені Р. А. Шило. До речі, керівництво зоопарку не лише досить вдало і влучно привітало городян, а ще й зібралося знімати на своїй території "патріотичний фільм" про роль тварин у роки Великої Вітчизняної війни.

Білборд у Новосибірську до 9 травня

Однак місцевим не припав до душі білборд. Замість звичних військових символів, георгіївських стрічок і пафосних гасел — спокійний погляд примату, який буквально спостерігає за тим, що відбувається навколо, з філософською байдужістю.

Білборд у Новосибірську до 9 травня. Реакція мережі

Білборд у Новосибірську до 9 травня із зображенням Путіна

