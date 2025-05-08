Чтить, а не праздновать: почему российское "победобесие" 9 мая не имеет ничего общего с Украиной
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Когда со всем миром говорим "никогда больше", россияне — "можем повторить"
В четверг, 8 мая, Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. В советские времена и долгое время после распада СССР эта дата приходилась на 9 мая. Однако именно 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени в пригороде Берлина — Карлсхорсте — была подписана окончательная капитуляция нацистской Германии, которую признают в этот день большинство стран Европы и мира.
В чем разница между 8 и 9 мая
В США и Великобритании о капитуляции нацистской Германии официально объявили 8 мая, тогда как в Советском Союзе это произошло ночью с 8 на 9 мая 1945 года. Поэтому во многих странах дата окончания войны закрепилась как 8 мая, а в СССР — 9 мая. Лишь с 1965 года 9 мая стало официальным праздничным "Днем Победы", а до этого оставалось обычным рабочим днем.
Сама Россия по сей день продолжает приписывать себе все достижения в победе над нацизмом, не упоминая жертвенность самих украинцев. В Советском Союзе 9 мая было сознательно выбрано как день празднования Победы, чтобы дистанцироваться от Запада и сформировать собственный образ триумфа — с парадами, наградами и патриотической риторикой.
В РФ традиция отмечания конца Второй мировой получила новое развитие — она стала элементом пропаганды, средством оправдания военной агрессии и инструментом давления на международную арену через культ "победы предков". Победобесие, как зараза, поразила умы и сердца россиян, которые готовы просто так убивать своих соседей.
9 Мая — не украинский праздник
После начала полномасштабной войны с Россией дата 9 мая утратила для многих украинцев прежнее символическое значение. Она приобрела агрессивный оттенок, который и вызывает отторжение у украинского народа. После обретения независимости наша страна начала пересматривать советское прошлое, включая роль в событиях Второй мировой войны. Для многих украинцев 9 мая ассоциируется не только с победой над нацизмом, но и с десятилетиями советской оккупации и репрессиями.
Украина избрала собственный путь памяти. Мы отмечаем 8 мая как День памяти и примирения, а не праздник и триумф. Мы скорбим по жертвам той и новой российско-украинской войны.