Яркие наряды, брак с бизнесменом и поездки в Москву: как живет мама предательницы Наташи Королевой и что говорит войну

Порывай посещала концерт Билык в 2022 году

Мама украинской певицы-запроданки Наташи Королевой Людмила Порывай, как и дочь, не осуждает войну России против Украины. Наоборот, она развлекалась с Наташей в Москве во время полномасштабного вторжения окупантов.

Что нужно знать:

Порывай строила певческую карьеру в Украине

В 90-х она эмигрировала в США

Порывай сдает квартиры в аренду

Что известно о Людмиле Порывай

Порывай родилась в Киеве в 1946 году. В столице она училась в консерватории и преподавала вокал в Институте культуры. Людмила совмещала три работы: руководила женским фольклорным ансамблем в универмаге "Украина", хором ветеранов педагогического труда в Доме учителя и хоровой капеллой "Свиточ". Она получила звание заслуженной артистки Украины.

Порывай в молодости, фото из сети

Первым мужем Людмилы был Владимир Порывай, хормейстер академического хора в Доме учителя. У них родилось две дочери: Руся и Наташа.

Порывай с первым мужем и дочками, фото из сети

После того как ее дочь стала популярной, Людмила вела с ней программу "Время обедать" на российском ТВ. Также она принимала участие в разных шоу как эксперт. В 2018 году женщина представила трек "Пальчики оближешь".

Наташа Королева с мамой, фото из сети

Вторым избранником Порывай стал бизнесмен Игорь Эльперин, который в 70-х годах переехал в Америку, где открыл первый российский ресторан. Он владел сетью заведений и был вдовцем. С Людмилой Эльперин познакомился в 90-х, когда она эмигрировала из Украины в США.

Порывай со вторым мужем, фото из соцсетей

Сейчас пара живет в Майами. Порывай владеет несколькими квартирами в США, которые сдает в аренду. Также она получает выплаты по возрасту. Кроме этого, Людмила покрасила волосы в вишневый цвет, примеряет яркие наряды и посещает развлекательные мероприятия.

Порывай в последние годы, фото из соцсетей

Порывай снимает экстравагантные ролики

Что говорит Людмила Порывай о войне

В начале полномасштабного вторжения Людмила распространила фотографию на фоне украинского флага. Она написала на украинском, что "любит страну, в которой родилась и верит, что этот кошмар скоро закончится". При этом Порывай не осудила страну-оккупанта за войну и преступления против украинского народа.

Порывай распространила фото с украинским флагом

В 2022 году Порывай посетила концерт Ирины Билык в США, на который пришла в сине-желтом наряде и выкрикивала патриотические лозунги. Когда Билык назвала ее зятя Тарзана "г*вном", Людмила рассмеялась и не возразила ей.

Порывай на концерте Билык

В 2023 году мама предательницы приезжала к ней в Москву. Они вместе развлекались на яхте. Людмила фотографировалась с дочерью и исполняла песни российских исполнителей, поддерживающих кремлевского диктатора Путина.

Порывай с дочерью в Москве, фото из соцсетей

В 2024 году на видео Порывай показала свой портрет, который нарисовал ее зять Тарзан на день рождения. Также женщина приняла от него букет цветов.

Порывай и Тарзан

В 2025 году Порывай рассказала, что ее дочь содержит всех родственников не только в России и США, но и в Украине. Она отметила, что Наташа тайно переводит деньги в Киев.

Если бы не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю большую семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у нее проблемы. Она человек безотказный. Она помогает больным детям. Она тихо, спокойно помогает. Людмила Порывай

Порывай дает интервью, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена родня путинистки Наташи Королевой. В 2017 году запроданка приезжала в Украину.