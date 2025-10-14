Хвастался украинскими корнями, но стал рупором Кремля: как Басков изменился после начала великой войны

Николай Басков часто выступал в Киеве, пел на украинском и клялся в любви к Украине

Николай Басков – народный артист РФ, бывший народный артист Украины и звезда российской эстрады, которую в свое время обожали на украинских сценах. Он часто называл нашу страну "вторым домом", но после 2022 года он стал одним из главных рупоров Кремля и типичным путинистом, имея украинские корни.

Что нужно знать

Несмотря на украинские корни, Николай Басков, ранее кричавший о любви к Украине, превратился в активного распространителя кремлевской пропаганды

До 2022 года он был Народным артистом Украины, но его лишили этого звания

Певец активно поддерживает войну и даже объявлял о денежном вознаграждении за уничтожение украинской военной техники

Известно, что мама Баскова Елена Шпильман родом из Украины, как и дедушка российского артиста. Даже во время концерта в Киеве в 2008 году Басков исполнил на украинском языке песню "Карии глаза, черные брови", отметив, что его мать родом из Сум и он немного знает украинский. К слову, мать певца тогда присутствовала на выступлении сына во Дворце "Украина".

Николай Басков с мамой

По образованию Елена – преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, она работала диктором по местному телевидению. Сейчас мама Баскова живет в России.

Николай Басков и его мама Елена

В одной из своих песен "Ты моя Украина", с которой он часто выступал для украинской публики, Басков пел о "соловьином языке", "бескрайнем небе" и том, что у него есть украинские корни. На каждом концерте он говорил о любви к нашей стране.

До 2014 года Басков был мегапопулярным среди украинцев. Его песни звучали на нашем телевидении, его приглашали на шоу (в частности , в "Вечерний квартал" ). В результате в 2004 году он получил звание Народного артиста Украины, но 21 октября 2022 года был лишен этого звания.

Николай Басков

Как изменилась риторика Баскова

Российскую агрессию Басков поддерживает еще с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым. После начала полномасштабного вторжения он выложил пост-оправдание нападения России на Украину.

Николай Басков поддержал "СВО"

В своих многочисленных публикациях в соцсетях и выступлениях на российском телевидении Басков неоднократно распространял пропагандистские тезисы — называл украинцев "нацистами", рассказывал выдумки о "биолабораториях" и других фейковых историях. Артист активно демонстрировал поддержку российских военных, которых называл "мальчиками на СВО", посещал их в госпиталях с концертами и заявлял, что заплатит миллион рублей тому, кто уничтожит украинский танк "Леопард".

Николай Басков

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сейчас Барбаре Брыльской — звезде "Иронии судьбы". Она говорила стать Путину на колени и критикует его политику. В кино актриса уже не снимается.