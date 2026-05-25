Остались без воды и света. Все о ночной атаке на Россию (фото, видео)

Местами БПЛА преодолели почти 700 км

В ночь на 25 мая в России раздавались мощные взрывы. Несколько областей атаковали дроны. Зафиксировано разрушение.

Как пишут местные каналы, в Белгороде частично исчез свет и есть перебои с водоснабжением. Повреждения получили офисные здания и административное.

"Объекты энергетической инфраструктуры повреждены во время первого обстрела Белгорода", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Белгород

В результате северная часть Белгорода осталась без воды, ведь одна из насосных станций полностью обесточена. В то же время школы и детские сады 25 мая будут работать в штатном режиме, изменения не запланированы. Некоторые из учреждений, по словам местных властей, имеют генераторы.

Белгород после атаки

Дым после взрыва в Белгороде

В сети уже публикуют фото и видео последствий атаки. Заметим, что расстояние от границы Украины до Белгорода – более 34 км.

Расстояние от Украины до Белгорода

Также ночью в России не спал и Ярославль. Здесь в результате атаки перекрыт один из выездов города. Хотя местные власти и утверждают, что это сделано с "целью безопасности", россияне предполагают, что причина другая — "есть, что скрывать". Пользователи отмечали, что выезд города был перекрыт примерно с 2:00 до 7 утра.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбирайте маршрут обходя этот участок", — заявил Михаил Евраев, губернатор Ярославской области РФ.

Местные власти утверждают, что атака дронов на Ярославль была "успешно отбита". Однако в сети уже показали кадры последствий удара, на которых видна не только работа ПВО. Добавим, что украинские дроны преодолели почти 700 км, чтобы атаковать город.

Расстояние от Украины до Ярославля

