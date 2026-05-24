Российская атака по Киеву уничтожила музей "Чернобыль" и повредила исторический центр (фото и видео разрушений)

Галина Михайлова
Утро в столице Новость обновлена 24 мая 2026, 09:41
Утро в столице. Фото ГСЧС Украины

Первый McDonald’s Киева тоже пострадал

В ночь с 23 на 24 мая российская массированная атака по Киеву не только убила двух украинцев и нанесла ранения еще 44. Россияне разрушили или повредили многие исторические места столицы.

Одним из ударов поврежден Национальный музей "Чернобыль" на Подоле. В заповеднике "Древний Киев" сообщили, что музей, который только этой весной полностью открылся после масштабной реставрации, почти уничтожен. Здание музея – историческое пожарное депо в переулке Хорива – является важным архитектурным памятником района. Также повреждения получили другие исторические сооружения Подола, в частности Контрактовый дом.

Музей "Чернобыль" в дыму/ Фото: Максим Назаренко, ДИАЗ Древний Киев
После удара начался пожар/ Фото: Максим Назаренко, ДИАЗ Древний Киев
Последствия атаки в Киеве/ Фото: Максим Назаренко, ДИАЗ Древний Киев
Во многих зданиях рядом также повреждения/ Фото: Максим Назаренко, ДИАЗ Древний Киев

Последствия атаки были зафиксированы и в центре столицы. На Крещатике взрывной волной выбило окна в зданиях.

Поврежденное стекло в питании/ Телеграммная служба новостей — Украина
Выбитые взрывной волной окна/ Телеграммная служба новостей — Украина
Немало окон выбиты или треснуты/ Телеграммная служба новостей — Украина

На Майдане Незалежности повреждено историческое здание Главпочтамта. По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, в центральном отделении почты выбиты стекла и поврежден фасад. Тем не менее, в компании заявили, что здание планируют быстро восстановить.

Последствия удара по Киеву для "Укрпочты"/ Фото: Игорь Смелянский
Выбитые окна "Укрпочты"/ Фото: Игорь Смелянский
Поврежденные двери "Укрпочты"/ Фото: Игорь Смелянский

Существенные разрушения испытала и Лукьяновка. В результате удара был разрушен торговый центр "Квадрат", открытый в 2002 году.

ТЦ "Квадрат" сгорел/ Фото: Ян Доброносов

Повреждение получила станция метро "Лукьяновская" — из-за взрывной волны пострадал вестибюль, а саму станцию временно закрыли для пассажиров.

Также пострадал первый ресторан сети McDonald’s в Киеве, открытый на Лукьяновке 24 мая 1997 года. Заведение, которое стало одним из символов изменений и открытости Украины в 1990-х годах, тоже получило повреждения в результате российского обстрела.

Побило стекла также и на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который также находится в центре Киева.

Пострадало остекление стадиона "Динамо"/ Фото: INSIDER UA
Выбиты стекла стадиона "Динамо"/ Фото: INSIDER UA

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Киеву и Киевской области могли применить "Орешник". В частности, речь идет об ударе по Белой Церкви.

