Российская атака по Киеву уничтожила музей "Чернобыль" и повредила исторический центр (фото и видео разрушений)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первый McDonald’s Киева тоже пострадал
В ночь с 23 на 24 мая российская массированная атака по Киеву не только убила двух украинцев и нанесла ранения еще 44. Россияне разрушили или повредили многие исторические места столицы.
Одним из ударов поврежден Национальный музей "Чернобыль" на Подоле. В заповеднике "Древний Киев" сообщили, что музей, который только этой весной полностью открылся после масштабной реставрации, почти уничтожен. Здание музея – историческое пожарное депо в переулке Хорива – является важным архитектурным памятником района. Также повреждения получили другие исторические сооружения Подола, в частности Контрактовый дом.
Последствия атаки были зафиксированы и в центре столицы. На Крещатике взрывной волной выбило окна в зданиях.
На Майдане Незалежности повреждено историческое здание Главпочтамта. По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, в центральном отделении почты выбиты стекла и поврежден фасад. Тем не менее, в компании заявили, что здание планируют быстро восстановить.
Существенные разрушения испытала и Лукьяновка. В результате удара был разрушен торговый центр "Квадрат", открытый в 2002 году.
Повреждение получила станция метро "Лукьяновская" — из-за взрывной волны пострадал вестибюль, а саму станцию временно закрыли для пассажиров.
Также пострадал первый ресторан сети McDonald’s в Киеве, открытый на Лукьяновке 24 мая 1997 года. Заведение, которое стало одним из символов изменений и открытости Украины в 1990-х годах, тоже получило повреждения в результате российского обстрела.
Побило стекла также и на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который также находится в центре Киева.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Киеву и Киевской области могли применить "Орешник". В частности, речь идет об ударе по Белой Церкви.