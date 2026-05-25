Залишись без води та світла. Усе про нічну атаку на Росію (фото, відео)

Подекуди БПЛА подолали майже 700 км

У ніч на 25 травня в Росії лунали потужні вибухи. Кілька областей атакували дрони. Зафіксовано руйнування.

Як пишуть місцеві канали, у Бєлгороді частково зникло світло та є перебої з водопостачанням. Пошкодження отримали офісні будівлі та адміністративна.

"Об'єкти енергетичної інфраструктури пошкоджено під час першого обстрілу Бєлгорода", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Бєлгород

Внаслідок цього північна частина Бєлгорода залишилась без води, адже одна з насосних станцій повністю знеструмлена. Водночас школи та дитячі садочки 25 травня працюватимуть у штатному режимі, зміни не заплановані. Деякі з установ, за словами місцевої влади, мають генератори.

Бєлгород після атаки

Дим після вибуху в Бєлгороді

У мережі вже публікують фото та відео наслідків атаки. Зауважимо, що відстань від кордону України до Бєлгорода — понад 34 км.

Відстань від України до Бєлгорода

Також вночі в Росії не спав й Ярославль. Тут внаслідок атаки перекрито один з виїздів міста. Хоч місцева влада й стверджує, що це зроблено з "метою безпеки", росіяни припускають, що причина інша — "є, що ховати". Користувачі відмічали, що виїзд міста було перекрито приблизно з 2:00 до 7 ранку.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту із Південно-Західної окружної. Утримайтеся від поїздок у вказаному напрямку та його околицях, або вибирайте маршрут оминаючи цю ділянку", — заявив Михайло Євраєв, губернатор Ярославської області РФ.

Місцева влада стверджує, що атаку дронів на Ярославль було "успішно відбито". Однак у мережі вже показали кадри наслідків удару, на яких видно не тільки роботу ППО. Додамо, що українські дрони подолали майже 700 км, аби атакувати місто.

Відстань від України до Ярославля

