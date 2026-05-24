Огонь и разрушения после массированной атаки. Как сейчас выглядит столица (репортаж Яна Доброносова)

Счет пострадавших уже пошел на десятки

В ночь на 24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву и области. В ход шли ракеты, дроны и, по некоторым данным, даже ракета "Орешник".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит столица после российской атаки. Так, по информации городского головы Виталия Кличко, в ночь на 24 мая под ударом оказались все районы Киева.

Уже известно о масштабных разрушениях и пожарах. Так, например, в Шевченковском районе города враг ударил по жилой многоэтажке. В результате атаки разрушен один из пролетов дома. На месте начался масштабный пожар.

Однако в эту ночь поврежденных домов в Киеве, как сообщает Ян Доброносов, к сожалению, далеко не один. Эту информацию также подтверждают и столичные власти.

Глава города Виталий Кличко подтвердил, что здания были повреждены в каждом районе города. Больше всего повреждений, по предварительным данным, зафиксировано в Шевченковском, Оболонском и Днепровском районах. Среди поврежденных зданий: жилые дома, офисный центр, СТО, парковки автомобилей и т.д.

Так, например, выглядит ТРЦ "Квадрат" на Лукьяновке после атаки. Здание оказалось сильно повреждено и охвачено пожаром.

Число пострадавших в Киеве (по состоянию на 6 утра) уже превысило два десятка человек, среди них 15-летний парень. Также известно об одном погибшем.

