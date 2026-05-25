Эти простые украинские фразы означают совсем не то, что кажется
Особенно трудно понимать тонкости языка иностранцам
Некоторые украинские фразы или даже слова могут иметь неожиданный смысл. Иногда — противоположный сказанному.
Итальянец, который изучает украинский язык, в соцсети Threads поделился своим опытом с простым, задавалось бы словом — "трошки". Буквально это наречие означает "немного" или "в незначительном количестве". Однако на самом деле это словечко достаточно коварное.
"Украинцы, у вас есть очень опасное слово. "Трошки". Мне сказали: — "це трошки гостре". Я поверил. Теперь сижу, пью молоко и вижу предков. Потом — "трошки холодно". И человек выходит на улицу при +2 без шапки. Я начинаю подозревать, что украинское "трошки" означает абсолютно все", – пишет итальянец.
Он спросил, какие еще украинские слова звучат невинно, но "скрывают хаос". Украинцы активно ответили ему в комментариях.
Украинские слова и фразы, означающие совсем не то, что кажется
- Роби що хочеш – после этой фразы рекомендуется не делать то, что вы хотели
- Шановний — совсем не уважаемый, скорее, наоборот
- Пару штук – это не всегда две, это несколько; хотя само слово "пара" — значит две
- Пару хвилин — одно из самых длинных измерений времени
- Ну таке… – это может быть все что угодно
- Назабаром это как будто вот-вот, но кто его знает когда
- Практично — практично ніколи: это значит, что пару раз было. Практично ні: это означает, что немного да
- Я тебе почула – совсем неоднозначная фраза
