Эти простые украинские фразы означают совсем не то, что кажется

Елена Руденко
Некоторые выражения могут озадачить Новость обновлена 25 мая 2026, 08:20
Некоторые выражения могут озадачить.

Особенно трудно понимать тонкости языка иностранцам

Некоторые украинские фразы или даже слова могут иметь неожиданный смысл. Иногда — противоположный сказанному.

Итальянец, который изучает украинский язык, в соцсети Threads поделился своим опытом с простым, задавалось бы словом — "трошки". Буквально это наречие означает "немного" или "в незначительном количестве". Однако на самом деле это словечко достаточно коварное.

"Украинцы, у вас есть очень опасное слово. "Трошки". Мне сказали: — "це трошки гостре". Я поверил. Теперь сижу, пью молоко и вижу предков. Потом — "трошки холодно". И человек выходит на улицу при +2 без шапки. Я начинаю подозревать, что украинское "трошки" означает абсолютно все", – пишет итальянец.

Он спросил, какие еще украинские слова звучат невинно, но "скрывают хаос". Украинцы активно ответили ему в комментариях.

Украинские слова и фразы, означающие совсем не то, что кажется

  • Роби що хочеш – после этой фразы рекомендуется не делать то, что вы хотели
  • Шановний — совсем не уважаемый, скорее, наоборот
  • Пару штук – это не всегда две, это несколько; хотя само слово "пара" — значит две
  • Пару хвилин — одно из самых длинных измерений времени
  • Ну таке… – это может быть все что угодно
  • Назабаром это как будто вот-вот, но кто его знает когда
  • Практично — практично ніколи: это значит, что пару раз было. Практично ні: это означает, что немного да
  • Я тебе почула – совсем неоднозначная фраза
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает "трясця твоїй матері". Это украинское выражение невозможно перевести дословно.

