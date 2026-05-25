Эти простые украинские фразы означают совсем не то, что кажется

Особенно трудно понимать тонкости языка иностранцам

Некоторые украинские фразы или даже слова могут иметь неожиданный смысл. Иногда — противоположный сказанному.

Итальянец, который изучает украинский язык, в соцсети Threads поделился своим опытом с простым, задавалось бы словом — "трошки". Буквально это наречие означает "немного" или "в незначительном количестве". Однако на самом деле это словечко достаточно коварное.

"Украинцы, у вас есть очень опасное слово. "Трошки". Мне сказали: — "це трошки гостре". Я поверил. Теперь сижу, пью молоко и вижу предков. Потом — "трошки холодно". И человек выходит на улицу при +2 без шапки. Я начинаю подозревать, что украинское "трошки" означает абсолютно все", – пишет итальянец.

Он спросил, какие еще украинские слова звучат невинно, но "скрывают хаос". Украинцы активно ответили ему в комментариях.

Украинские слова и фразы, означающие совсем не то, что кажется

Роби що хочеш – после этой фразы рекомендуется не делать то, что вы хотели

– после этой фразы рекомендуется не делать то, что вы хотели Шановний — совсем не уважаемый, скорее, наоборот

— совсем не уважаемый, скорее, наоборот Пару штук – это не всегда две, это несколько; хотя само слово "пара" — значит две

– это не всегда две, это несколько; хотя само слово "пара" — значит две Пару хвилин — одно из самых длинных измерений времени

— одно из самых длинных измерений времени Ну таке… – это может быть все что угодно

– это может быть все что угодно Назабаром это как будто вот-вот, но кто его знает когда

это как будто вот-вот, но кто его знает когда Практично — практично ніколи: это значит, что пару раз было. Практично ні: это означает, что немного да

практично ніколи: это значит, что пару раз было. Практично ні: это означает, что немного да Я тебе почула – совсем неоднозначная фраза

