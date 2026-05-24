Россия атаковала Киевщину "Орешником"? Момент удара попал на видео, - СМИ

В сети публикуют первые кадры происшествия

В ходе массированной атаки по Киеву и Киевской области Россия, возможно, могла применить межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Белой Церкви.

Информация об этом появилась в сети вместе с соответствующими видео, на которых запечатлен словно момент пуска и удара ракетой. Официального доказательства данной информации на данный момент нет.

Отличительной чертой этой ракеты является то, что ее боевая часть при подлете к цели разделяется на 6 независимых гиперзвуковых боевых блоков.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что враг готовит атаку по Украине, в том числе, с применением "Орешника".

Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию. воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера.

Этот удар может стать третьим за время полномасштабной войны, когда россияне применяют "Орешник". До этого:

21 ноября 2024 года "Орешник" был использован для удара по Днепру. Тогда боеголовки не несли заряда.

В январе 2026 года было второе применение – ударили во Львове.

Что такое "Орешник"

Баллистическая ракета "Орешник" – современная военная технология. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета снабжена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.

Характеристики "Орешника". Инфографика: "Телеграф"

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

Какая дальность "Орешника". Инфографика: "Телеграф"

Можно ли ее сбить

Ни одна из существующих в Украине систем ПВО не может сбить эту ракету. "Орешник" теоретически можно уничтожить находящимися в России, США и Израиле установками, в частности речь идет о российской S-500 "Прометей", американской Graund-Based Interceptor и израильской — Arrow-3.

В то же время сбивание ракеты усложняет:

Гиперзвуковая скорость – около 13 000 км/ч

Разделяемые боевые блоки — ракета несет несколько боевых блоков, которые на финальном отрезке траектории разделяются и атакуют разные цели.

Маневрирование – отдельные боевые блоки не двигаются по предсказуемой дуге.

Время перехвата более эффективно перехватит ракету до того, как она разделится на боевые блоки, а это происходит на высоте более 100 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после угроз "Орешником" посольство США в Украине сделало важное заявление.