"Бомбят жестко": дроны ударили по станции, которая снабжает нефтью Москву и не только (фото, видео)

Над местом происшествия в небо поднимаются клубы черного дыма

В Кировской области России 31 мая прогремели взрывы. Под атакой оказалась ЛПДС "Лазарево", которая используется для транспортировки сырой нефти из Западной Сибири на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он также показал соответствующее фото, подтверждающее успешный удар.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" расположена в Уржумском районе и находится примерно в в 1200 км от государственной границы.

В пабликах публикуют видео, на которых можно заметить, что над местом происшествия в небо поднимаются клубы черного дыма.

"Бомбят жестко", — комментируют местные.

ЛПДС "Лазарево" — что о ней известно

Линейная производственно-диспетчерская станция ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы". Ее основной функцией является перекачка и транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные маршруты.

ЛПДС "Лазарево". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

"Лазарево" принадлежит российской корпорации "Транснефть". Это ключевой инфраструктурный объект магистральных нефтепроводов в центральной части России, перегоняющий западносибирскую нефть в сторону Москвы и на экспорт в Беларусь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 мая был нанесен удар по Саратовскому НПЗ. Над городом поднялись клубы густого дыма.